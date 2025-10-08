गौरेला पेंड्रा मरवाही: जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड
ठेकेदारों को एक वर्ष के लिए अपात्र घोषित किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2025 at 11:06 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के दौरान निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.
6 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड: कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 45 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे. लेकिन संबंधित ठेकेदारों से मिले जवाबों के परीक्षण में पाया गया कि 6 ठेकेदारों ने ना ही काम पूरा किया और न ही कार्य में कोई प्रगति की गई. इस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने 6 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए एक वर्ष के लिए अपात्र घोषित किया है.
ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार
- मेसर्स दिनेश कुमार, शांति नगर कोरबा
- मेसर्स गणेश बिल्डकॉन, प्रो. अंकित अग्रवाल, सूरजपुर (3 अनुबंध)
- मेसर्स सिद्धि विनायक कन्स्ट्रक्शन, प्रो. सागर सोनी, सिरगिट्टी तारबहार बिलासपुर 2 अनुबंध शामिल हैं.
जल जीवन मिशन में लापरवाही पर एक्शन: जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है. समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने से ग्रामवासियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिससे विभाग एवं शासन की छवि प्रभावित हो रही थी.
कलेक्टर मंडावी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी.