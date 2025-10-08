ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जल जीवन मिशन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड

जल जीवन मिशन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 8, 2025 at 11:06 PM IST 2 Min Read