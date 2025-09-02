हल्द्वानी/रामनगर: इस समय पूरा उत्तराखंड भारी बारिश से त्रस्त है. कुमाऊं मंडल में पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है. बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं. कुछ इलाकों में तो हालात बहुत चिंताजनक बने हुए है. नैनीताल जिले के रामनगर तहसील से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित आपदा ग्रस्त चुकुम गांव पर इस बार कोसी नदी आफत बनकर टूटी है. तेज बहाव में नदी ने गांव की ओर कटान शुरू कर दिया है. इसके चलते मंगलवार को गांव के दो मकान और एक गौशाला नदी में बह गए.
काठगोदाम बैराज से छोड़ा गया पानी: पहाड़ों पर हुई भारी बरसात के चलते सिंचाई विभाग ने काठगोदाम बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा है, जिसके चलते कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी ने विकराल रूप धारण किया है. नदी के विकराल रूप धारण करने से इसका सबसे अधिक असर बिंदु खाता और उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. नदी के पानी से लगातार भू-कटाव हो रहा है.
कई घरों को नदी ने अपनी चपेट में लिया: गौला नदी ने अपना रुख ग्रामीण क्षेत्र की ओर कर दिया है, जिसके चलते बिन्दुखत्ता के ग्रामीण काफी डरे हुए है. नदी ने सबसे अधिक नुकसान बिन्दुखत्ता के इंदिरा नगर इलाके में किया है, जहां नदी ने बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले लिया है. यहां तक की आधा दर्जन से अधिक मकान नदी की चपेट में आ गए हैं. जिला प्रशासन ने घरों को खाली करा दिया है. कुछ लोग अपने हाथों से अपने मकान को तोड़कर जरूरी सामान और ईट निकालने को मजबूर है.
कोसी ने भी ढाया कहर: एक तरफ जहां गौला नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा रखा है तो वही कोसी ने सितम ढहा रखा है. रामनगर तहसील के चुकुम गांव में कोसी आफत बनकर आई है. मंगलवार को गांव के दो मकान और एक गौशाला नदी में बह गए.
ग्रामीणों का कहना है कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो देर रात तक पानी गांव के भीतर घुस सकता है. गांव के लोग फिलहाल अपने ही रिश्तेदारों के घरों या गांव के स्कूल में शरण लेकर किसी तरह सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं.
भू-कटाव में जय किशन का मकान और उनकी गौशाला बह गई. वहीं शोबन सिंह पुत्र मनोहर सिंह का मकान भी नदी की भेंट चढ़ गया. गनीमत यह रही कि समय रहते इन परिवारों ने अपने घर खाली कर लिए थे. वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी. हालांकि उनके मकानों और सामान के बह जाने से उनका सब कुछ तबाह हो गया है.
चुकुम गांव में तेज भू-कटाव शुरू: इस घटना पर जानकारी देते हुए उप जिला अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सुबह से कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था. कोसी नदी की 40,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है. बढ़ते जलस्तर की वजह से चुकुम गांव में तेज भू-कटाव शुरू हो गया है.
एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा बनाए गए तटबंधों के ऊपर से पानी बह रहा है. जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि गांव तक फिलहाल पहुंचना संभव नहीं है. क्योंकि कोसी का बहाव बेहद तेज है और गांव दूसरी ओर बसा है. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को गांव के ही स्कूल और रिश्तेदारों के घरों में सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं.
तीन दशक से लंबित विस्थापन की मांग: चुकुम गांव के लोग साल 1993 से विस्थापन की मांग कर रहे हैं. हर बरसात में नदी के कटाव से गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं. इस बार की घटना ने ग्रामीणों की पीड़ा और बढ़ा दी है.
