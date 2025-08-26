ETV Bharat / state

हिमाचल में आवारा गौवंश पालने पर मिलेगा इतना पैसा, नया गौ सदन बनाने के लिए दिया जा रहा 10 लाख - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

प्रदेश में 260 गौसदन हैं.15 गौसदन सरकारी और 245 गौसदन निजी क्षेत्र में हैं. इसमें वर्तमान में 21,300 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है.

आवारा गौवंश के भरण पोषण के लिए गोपाल योजना चला रही सरकार
आवारा गौवंश के भरण पोषण के लिए गोपाल योजना चला रही सरकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:40 PM IST

4 Min Read

शिमला: हिमाचल में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को अपनाकर अगर कोई भी व्यक्ति भरण पोषण करना चाहता है तो इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छी योजना चला रही है, जिससे सड़कों में घूम रहे बेसहारा गौवंश को रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और इस योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को गौ सेवा के साथ रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा.

इसके लिए सरकार गौसेवा आयोग में पंजीकृत गौसदनों में रखे गए बेसहारा गौवंश के भरण-पोषण के लिए गोपाल योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर महीने सरकार प्रति गौवंश 1200 रुपए का अनुदान दे रही है. इस मद में अभी तक 65,35,61,464 रूपये खर्च किए जा चुके हैं. विधानसभा मानसून सेशन के सातवें दिन विधायक किशोरी लाल के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने सदन में दी.

पशुपालन मंत्री ने कहा कि 'वर्तमान में गौ-सदनों में पल रहे बेसहारा गौवंश के रख-रखाव और देखभाल के लिए 1 जुलाई 2025 से हर महीने 1200 रूपये प्रति गौवंश राशि उपलब्ध करवाई जा रही है. गौसेवा आयोग निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नए गौसदनों के लिए 10 लाख रूपये और गौ सदनों के विस्तार के लिए 5 लाख रूपये का सहायता अनुदान दे रहा है. वहीं, गौ सदनों के विस्तारीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग ने अभी तक 40,04,65,523 की धनराशि जारी की है.'

प्रदेश में कुल 260 गौसदन

पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि 'प्रदेश में कुल 260 गौसदन हैं. 15 गौसदन सरकारी और 245 गौसदन निजी क्षेत्र में कार्यशील हैं. इसमें वर्तमान में 21,300 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है. वर्ष 2019 में हुई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 गौवंश सड़कों पर घूम रहे थे. वहीं, 21 वीं पशुगणना का कार्य वर्ष 2025 में पूर्ण हो चुका है, जिसके आंकडे भारत सरकार की ओर से प्रकाशित किए जाने अपेक्षित हैं. भारत सरकार की तरफ से 21 वीं पशुगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाने के बाद ही नई स्थिति का पता चल सकेगा. पशुपालन मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला पहाड़ी राज्य और देश के अन्य राज्यों में एक अग्रणी प्रदेश है, जिसने बेसहारा गौवंश की समस्या के निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए है.'

शराब की बोतल पर 2.50 रुपए गौवश सेस

पशुपालन मंत्री ने कहा कि 'बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण तथा संवर्धन अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गौसदनी में रखे गए बेसहारा गौवंश का संरक्षण/ संवर्धन है. इसके लिए प्रदेश में बेसहारा गौवंश को गौ-सदनों में आश्रय प्रदान करने और उनके भरण-पोषण के लिए आयकार और कराधान विभाग ने शराब की बिक्री पर 1 जून 2020 से 1.50 रुपए प्रति बोतल की दर से गौ सेस लगाया है, जिसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अब 2.50 रुपए प्रति बोतल किया गया है. वहीं, बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए विभाग किसानों के पाले गए गौवंश की शत प्रतिशत टैगिंग कर रहा है.'

पशुओं को आवारा छोड़ने पर इतना जुर्माना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गौजातीय पशुओं के मालिक ग्राम पंचायत में अपने पशुओं का पंजीकरण करवाने के लिए जिम्मेवार हैं. ऐसे में पंजीकरण के बाद पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत पहली बार अपराध के लिए 500 रुपए और उसके बाद अपराध पर 700 रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. सरकार ने विभिन्न विभागों (पंचायती राज, शहरी विकास, पुलिस, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, पशुपालन, सभी स्थानीय निकाय और सभी ग्राम पंचायत) को अपने-अपने क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं.-पशुपालन मंत्री, चंद्र कुमार

आवारा बैल हमले से 4 लोगों की मौत

वहीं अनुपूरक सवाल के जवाब में पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में आवारा पशु खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं. 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के दौरान जिला बिलासपुर, कांगडा, पुलिस जिला देहरा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में आवारा बैलों ने हमला किया है. कुल 9 मामलों में 5 व्यक्ति घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है.

ये भी पढ़ें: पंचायतीराज में नहीं होगा जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का विलय, प्रदेश में ऐसे एम्प्लॉयज की संख्या इतने हजार

शिमला: हिमाचल में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को अपनाकर अगर कोई भी व्यक्ति भरण पोषण करना चाहता है तो इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छी योजना चला रही है, जिससे सड़कों में घूम रहे बेसहारा गौवंश को रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और इस योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को गौ सेवा के साथ रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा.

इसके लिए सरकार गौसेवा आयोग में पंजीकृत गौसदनों में रखे गए बेसहारा गौवंश के भरण-पोषण के लिए गोपाल योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर महीने सरकार प्रति गौवंश 1200 रुपए का अनुदान दे रही है. इस मद में अभी तक 65,35,61,464 रूपये खर्च किए जा चुके हैं. विधानसभा मानसून सेशन के सातवें दिन विधायक किशोरी लाल के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने सदन में दी.

पशुपालन मंत्री ने कहा कि 'वर्तमान में गौ-सदनों में पल रहे बेसहारा गौवंश के रख-रखाव और देखभाल के लिए 1 जुलाई 2025 से हर महीने 1200 रूपये प्रति गौवंश राशि उपलब्ध करवाई जा रही है. गौसेवा आयोग निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नए गौसदनों के लिए 10 लाख रूपये और गौ सदनों के विस्तार के लिए 5 लाख रूपये का सहायता अनुदान दे रहा है. वहीं, गौ सदनों के विस्तारीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग ने अभी तक 40,04,65,523 की धनराशि जारी की है.'

प्रदेश में कुल 260 गौसदन

पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि 'प्रदेश में कुल 260 गौसदन हैं. 15 गौसदन सरकारी और 245 गौसदन निजी क्षेत्र में कार्यशील हैं. इसमें वर्तमान में 21,300 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया गया है. वर्ष 2019 में हुई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 गौवंश सड़कों पर घूम रहे थे. वहीं, 21 वीं पशुगणना का कार्य वर्ष 2025 में पूर्ण हो चुका है, जिसके आंकडे भारत सरकार की ओर से प्रकाशित किए जाने अपेक्षित हैं. भारत सरकार की तरफ से 21 वीं पशुगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाने के बाद ही नई स्थिति का पता चल सकेगा. पशुपालन मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला पहाड़ी राज्य और देश के अन्य राज्यों में एक अग्रणी प्रदेश है, जिसने बेसहारा गौवंश की समस्या के निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए है.'

शराब की बोतल पर 2.50 रुपए गौवश सेस

पशुपालन मंत्री ने कहा कि 'बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण तथा संवर्धन अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गौसदनी में रखे गए बेसहारा गौवंश का संरक्षण/ संवर्धन है. इसके लिए प्रदेश में बेसहारा गौवंश को गौ-सदनों में आश्रय प्रदान करने और उनके भरण-पोषण के लिए आयकार और कराधान विभाग ने शराब की बिक्री पर 1 जून 2020 से 1.50 रुपए प्रति बोतल की दर से गौ सेस लगाया है, जिसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अब 2.50 रुपए प्रति बोतल किया गया है. वहीं, बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए विभाग किसानों के पाले गए गौवंश की शत प्रतिशत टैगिंग कर रहा है.'

पशुओं को आवारा छोड़ने पर इतना जुर्माना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गौजातीय पशुओं के मालिक ग्राम पंचायत में अपने पशुओं का पंजीकरण करवाने के लिए जिम्मेवार हैं. ऐसे में पंजीकरण के बाद पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशुपालकों पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत पहली बार अपराध के लिए 500 रुपए और उसके बाद अपराध पर 700 रुपए जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. सरकार ने विभिन्न विभागों (पंचायती राज, शहरी विकास, पुलिस, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, पशुपालन, सभी स्थानीय निकाय और सभी ग्राम पंचायत) को अपने-अपने क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं.-पशुपालन मंत्री, चंद्र कुमार

आवारा बैल हमले से 4 लोगों की मौत

वहीं अनुपूरक सवाल के जवाब में पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में आवारा पशु खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं. 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के दौरान जिला बिलासपुर, कांगडा, पुलिस जिला देहरा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में आवारा बैलों ने हमला किया है. कुल 9 मामलों में 5 व्यक्ति घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है.

ये भी पढ़ें: पंचायतीराज में नहीं होगा जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का विलय, प्रदेश में ऐसे एम्प्लॉयज की संख्या इतने हजार

For All Latest Updates

TAGGED:

STRAY CATTLE HIMACHALGOPAL YOJNA HIMACHALSTRAY CATTLE PROBLEM HIMACHALHIMACHAL MONSOON SESSIONHIMACHAL MONSOON SESSION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.