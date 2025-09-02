ETV Bharat / state

गौहत्या विरोध का अनोखा प्रदर्शन, गौरक्षक ने काटी उंगली - PROTEST AGAINST COW SLAUGHTER

गौ रक्षा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता ने सड़क पर बैठकर अपनी उंगली काट दी.

PROTEST AGAINST COW SLAUGHTER
गौहत्या का अनोखा विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)
रायपुर: राजधानी रायपुर में सोमवार शाम एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसने हर किसी को झकझोर दिया. गौ रक्षा से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आदेश सोनी ने व्यस्त सड़क पर बैठकर अपनी छोटी उंगली चापड़ से काट डाली. उनका यह कदम गौहत्या के खिलाफ एक अनोखे और चौंकाने वाले प्रतिरोध के रूप में सामने आया. आदेश सोनी का यह कदम न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है.

सड़क पर अफरा-तफरी, भीड़ हुई हैरान: गौहत्या के विरोध में उंगील काटने की घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई. हर कोई विरोध जताने के इस तरीके से हैरान था.

गौहत्या का अनोखा विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

"गौ माता के लिए बलिदान में दर्द नहीं": आदेश सोनी ने मौके पर ही कहा –"जब गौ हत्या करने वाले निर्दोष पशुओं का गला काटते हैं तो उनके हाथ नहीं कांपते, फिर गौ रक्षा के लिए बलिदान देते समय हमारे हाथ क्यों कांपेंगे? मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ." उनकी यह बात सुनकर मौजूद लोग भावुक और हैरान रह गए.

अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर: सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आदेश सोनी को तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी उंगली पूरी तरह से अलग हो चुकी है, हालांकि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है.

लंबे समय से कर रहे हैं आंदोलन: आदेश सोनी लंबे समय से गौहत्या और गौ तस्करी के खिलाफ सक्रिय रहे हैं. वे बार-बार सड़क पर उतरकर गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं.

समर्थकों ने बताया 'समर्पण का प्रतीक': आदेश सोनी के समर्थकों का कहना है कि यह बलिदान गौ माता के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण को दर्शाता है. उनका मानना है कि इस कदम से गौ रक्षा आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी.

सोशल मीडिया पर वायरल: घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. समर्थक इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं आलोचक कह रहे हैं कि गौ रक्षा का आंदोलन अहिंसा और जनजागरूकता के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए.

छत्तीसगढ़ में पुराना मुद्दा: गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में गौहत्या और गौ तस्करी लंबे समय से विवादित मुद्दा रहा है. सरकारी योजनाओं और गौशालाओं के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं. आदेश सोनी का यह कदम अब इस बहस को और तीखा कर देगा कि गौ रक्षा की लड़ाई किस दिशा और किस तरीके से लड़ी जानी चाहिए?

