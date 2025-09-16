कोरबा में बांगो बांध के खोले गए गेट, मौसम विभाग ने फिर यलो अलर्ट जारी किया
कोरिया और कोरबा में हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया में रूक-रूककर हो रही बारिश से बांध में फिर पानी की आवक हुई तेज.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2025 at 2:25 PM IST
कोरबा: मानसून सीजन के बाद भी इस वर्ष लगातार बारिश जारी है. कुछ दिन पहले भी मूसलाधार बारिश हुई जिससे नदी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं, मौसम विभाग ने एक बार फिर यलो अलर्ट जारी किया है. कोरबा समेत आसपास के जिले में मंगलवार को रिमझिम बारिश का अनुमान लगाया है. इधर बांगो बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है. जिसके बाद एक बार फिर बांध के गेट खोलने पड़े हैं. सोमवार को भी तेज बारिश हुई, जो देर शाम तक जारी रही. मंगलवार की सुबह से भी कई स्थानों पर बारिश हो रही है. कोरबा ही नहीं, बल्कि कोरिया जिले में भी बारिश हो रही है. कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवारी और कोरबा जिले बहकर आने वाला पानी बांगो बांध में तेजी से पहुंच रहा है. इससे बांगो बांध का जलस्तर एक बार फिर निर्धारित क्षमता से लगभग 90.21 फीसदी तक पहुंच गया है. जिसके कारण मंगलवार की सुबह बांगो बांध के गेट खोलकर लगभग 20 हजार क्यूसेक पानी प्रति सेकंड हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है.
बांगो बांध के खोले गए गेट: मिनीमाता बहुउद्देशीय परियोजना बांगो बांध में पानी के अत्यधिक प्रवाह को ध्यान में रखते हुए मंगलवार की सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर गेट संख्या 4 को 0.25 मीटर, गेट संख्या 6 को 0.50 मीटर, गेट संख्या 8 को 0.25 मीटर खोला गया. इसके बाद भी बांध का जलस्तर 358.29 मीटर पर स्थिर है. इसलिए जलस्तर को नियंत्रण कर कम करने के लिए सुबह 9:40 बजे गेट संख्या 4 को 0.50 मीटर, गेट संख्या 6 को 1.00 मीटर और गेट संख्या 8 को 0.50 मीटर आवश्यकतानुसार ओपन किया गया. अभी गेट संख्या 4 - 0.50 मीटर, गेट संख्या 6 - 1.00 मीटर एवं गेट संख्या 8 - 0.50 मीटर खुला है. सभी गेटों से कुल 11 हजार 837 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. पावर प्लांट हाइड्रेल के द्वारा 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इस प्रकार बांध से कुल 20 हजार 837 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा.
92% होते ही खोल दिए जाते हैं गेट: जल संसाधन विभाग के अनुसार सोमवार की दोपहर तीन बजे तक मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358 मीटर भर गया था. जो जलभराव का 90.12 फीसदी था. विभाग कहना है कि जलभराव 92 फीसदी तक पहुंचते ही बांध का पानी नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर खोलना पड़ता है. मंगलवार को इस स्तर पर पहुंचते ही गेट को खोल दिया गया है. इसके लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. सभी विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
सप्ताह भर पहले ही खोले गए थे 8 गेट: मिनीमाता बांगो बांध का लेवल 358.10 मीटर होने के कारण पानी को नियंत्रित करने के लिए 4 सितंबर को दोपहर 2.40 बजे 4 गेट खोले गए थे. इन चारों गेट से 32 हजार 420 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ना शुरू किया गया था, लेकिन पानी की आवक कम नहीं हुई. इसी रात लगभग 10.30 बजे पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ाकर 38 हजार क्यूसेक किया गया.
बांध में तेजी से पहुंच रहा पानी: इसके बाद भी उपरी क्षेत्र से बांध में पानी की आवक तेज थी. 5 सितंबर को सुबह 5 बजे 2 और गेट (गेट नंबर तीन व नौ) को खोले गए. साढ़े तीन घंटे बाद गेट नंबर दो और सात को भी खोले गए. कुल 11 में से 8 गेट को खोलकर प्रति सेकंड 49 हजार क्यूसेक पानी छोड़ना प्रारंभ किया गया था. बांध में पानी नियंत्रित होने के बाद छह सितंबर दोपहर दो बजे से एक के बाद एक गेट को बंद करना शुरू किया गया. 7 सितंबर की देर शाम सभी गेट को बंद किया गया. अब एक बार फिर 16 सितंबर मंगलवार को तीन गेट खोले गए हैं. एक साल में दूसरी बार बांध के गेट खोलकर नदी में पानी छोड़े जाने की परिस्थितियां बेहद दुर्लभ हैं, ऐसी स्थिति दशकों में बनती है. पिछले बार 1 साल में दो अलग-अलग समय में बांध के गेट कब खोले गए थे. यह सिंचाई विभाग के अफसरों को भी ठीक तरह से याद नहीं है.