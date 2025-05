ETV Bharat / state

रोहतक में टला बड़ा हादसा, नेशनल हाईवे पर गैस पाइप लाइन लीक, मचा हड़कंप - GAS PIPELINE LEAK IN ROHTAK

gas pipeline leak in Rohtak ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 16, 2025 at 3:05 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:42 PM IST 2 Min Read

रोहतक: हरियाणा के रोहतक में एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, नेशनल हाईवे नंबर-9 पर खेड़ी साध गांव के पास सीएनजी पाइपलाइन लीकेज का समय रहते पता चल गया. घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खेड़ी साध बाईपास को पूरी तरह से बंद कर दिया और वाहनों को भी डायवर्ट कर दिया. कई घंटों की मशक्कत के बाद इस लीकेज पर काबू पा लिया गया है. नेशनल हाईवे को किया सील: आज सुबह जब भारत पेट्रोलियम के कर्मचारी पाइप लाइन की जांच करने के लिए निकले थे तो इसी दौरान खेड़ी साध बाईपास पर ड्रेन से पानी के साथ गैस निकलती हुई दिखाई दी. आनन-फानन में इसकी सूचना विभाग के कर्मचारियों को दी गई और डायल 112 को फोन कर मौके पर बुलाया गया. हालात को देखते हुए दमकल विभाग की गाड़ियां एंबुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. साध बाईपास को पूरी तरह से सील कर दिया गया. जिसके बाद पाइपलाइन को पीछे से बंद किया गया. कई घंटे तक चले रिपेयरिंग के काम के बाद लीकेज पर काबू पा लिया गया है. रोहतक में टला बड़ा हादसा (Etv Bharat)

