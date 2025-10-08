ETV Bharat / state

जयपुर में आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, दमकलकर्मियों ने किया वॉल्व बंद

राजधानी के पानीपेच इलाके में मची अफरा-तफरी. पुलिस पहुंची मौके पर. ऐसे टला बड़ा हादसा...

Gas Leak in Ice Factory
आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हड़कंप (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर के पानीपेच इलाके में बुधवार सुबह एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से अफरा-तफरी मच गई. पाइप लीकेज होने से अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया. हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने मुख्य वॉल्व बंद कर हालात पर काबू पाया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. समय रहते गैस रिसाव पर काबू पाने से हादसा टल गया.

बनीपार्क थाने के एएसआई तेजराम ने बताया कि शास्त्री नगर के पानीपेच इलाके में शुभ आइस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ. जहां अमोनिया गैस के स्टोरेज सिस्टम का एक पाइप लीक हो गया. इससे गैस रिसाव हो गया. इससे हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर स्टेशन पर सूचना दी. पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. दमकलकर्मियों ने गैस सप्लाई से जुड़ा मुख्य वॉल्व बंद कर हालात पर काबू पाया. फिलहाल, इस घटना में जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है. हालांकि, गैस रिसाव की जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

पढ़ें : जयपुर-अजमेर हाईवे पर सीएनजी गैस लीक होने से मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा

इतनी घातक है अमोनिया गैस : अमोनिया गैस के संपर्क में आने से लोगों को आंखों, त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इसलिए बचाव कार्य में लगे दमकलकर्मियों और पुलिस के जवानों ने अपना चेहरा रुमाल और कपड़ों से ढंक रखा था. डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि अमोनिया गैस फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी रहता है. फेफड़ों को ज्यादा नुकसान होने पर मौत का भी खतरा बना रहता है. इसके अलावा त्वचा में जलन और फफोले जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

GAS LEAK AT ICE FACTORYJAIPUR GAS LEAKMAJOR ACCIDENT AVERTEDगैस रिसाव से मचा हड़कंपGAS LEAK IN ICE FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

JEE MAIN 2026: NTA ने डेमो लिंक से बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अभी आवेदन शुरू नहीं

न्यूजीलैंड में तेजी से गर्म हो रहे समुद्र, जानें क्यों...

भारतीय अर्थव्यवस्था पर बदला अमेरिका का सुर, कहा- ऊर्जा जरूरतों के लिए विविधता ला रहा इंडिया

GST 2.0 संशोधन और नवरात्रि के चलते सितंबर में वाहनों की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़ी, FADA की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.