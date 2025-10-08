ETV Bharat / state

जयपुर में आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, दमकलकर्मियों ने किया वॉल्व बंद

जयपुर: राजधानी जयपुर के पानीपेच इलाके में बुधवार सुबह एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से अफरा-तफरी मच गई. पाइप लीकेज होने से अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया. हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने मुख्य वॉल्व बंद कर हालात पर काबू पाया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. समय रहते गैस रिसाव पर काबू पाने से हादसा टल गया.

बनीपार्क थाने के एएसआई तेजराम ने बताया कि शास्त्री नगर के पानीपेच इलाके में शुभ आइस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ. जहां अमोनिया गैस के स्टोरेज सिस्टम का एक पाइप लीक हो गया. इससे गैस रिसाव हो गया. इससे हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर स्टेशन पर सूचना दी. पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. दमकलकर्मियों ने गैस सप्लाई से जुड़ा मुख्य वॉल्व बंद कर हालात पर काबू पाया. फिलहाल, इस घटना में जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है. हालांकि, गैस रिसाव की जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.