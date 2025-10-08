जयपुर में आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, दमकलकर्मियों ने किया वॉल्व बंद

जयपुर में आइस फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, दमकलकर्मियों ने किया वॉल्व बंद
राजधानी के पानीपेच इलाके में मची अफरा-तफरी. पुलिस पहुंची मौके पर. ऐसे टला बड़ा हादसा...
Published : October 8, 2025 at 3:57 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के पानीपेच इलाके में बुधवार सुबह एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से अफरा-तफरी मच गई. पाइप लीकेज होने से अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया. हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने मुख्य वॉल्व बंद कर हालात पर काबू पाया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. समय रहते गैस रिसाव पर काबू पाने से हादसा टल गया.
बनीपार्क थाने के एएसआई तेजराम ने बताया कि शास्त्री नगर के पानीपेच इलाके में शुभ आइस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ. जहां अमोनिया गैस के स्टोरेज सिस्टम का एक पाइप लीक हो गया. इससे गैस रिसाव हो गया. इससे हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर स्टेशन पर सूचना दी. पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. दमकलकर्मियों ने गैस सप्लाई से जुड़ा मुख्य वॉल्व बंद कर हालात पर काबू पाया. फिलहाल, इस घटना में जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है. हालांकि, गैस रिसाव की जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.
इतनी घातक है अमोनिया गैस : अमोनिया गैस के संपर्क में आने से लोगों को आंखों, त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इसलिए बचाव कार्य में लगे दमकलकर्मियों और पुलिस के जवानों ने अपना चेहरा रुमाल और कपड़ों से ढंक रखा था. डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि अमोनिया गैस फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी रहता है. फेफड़ों को ज्यादा नुकसान होने पर मौत का भी खतरा बना रहता है. इसके अलावा त्वचा में जलन और फफोले जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.