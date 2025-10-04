ETV Bharat / state

होटल में गैंस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, मालिक समेत तीन लोग घायल

जमशेदपुर में एक होटल में गैंस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई. जिसमें तीन लोग घायल हो गए.

gas cylinder blast
आग लगने के बाद होटल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 4, 2025 at 8:49 PM IST

जमशेदपुर: शहर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई. मानगो थाना प्रभारी ने बताया कि आग में होटल मालिक, एक कर्मचारी और एक ग्राहक घायल हो गए, जिनका इलाज टीएमएच में चल रहा है.

जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंशी मोहल्ला पोस्ट ऑफिस रोड स्थित आवास प्लाजा नामक फ्लैट के बेसमेंट में स्थित एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई. एलपीजी सिलेंडर में अचानक विस्फोट होने से आग पूरे होटल में तेजी से फैल गई.

होटल में गैंस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग (Etv Bharat)

गैस सिलेंडर फटने की आवाज दूर-दूर तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलने पर मानगो थाने से दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. आग में होटल मालिक निताई घोष और कर्मचारी तपन मंडल घायल हो गए, जबकि एक ग्राहक भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया.

धमाका इतना जोरदार था कि होटल की एक दीवार के साथ-साथ आसपास की कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं. स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लैट में 24 परिवार रहते थे. सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है. राहत और बचाव कार्य अभी जारी है. आवासीय फ्लैट में इस तरह की घटना से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इसे टाल दिया गया है.

मानगो थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने बताया कि आग में होटल मालिक और दो अन्य घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है. फ्लैट में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं. होटल के पास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है. इस घटना की जांच की जाएगी. आग में होटल का सारा सामान जलकर राख हो गया है.

