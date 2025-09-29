ETV Bharat / state

तस्करों के बीच चल रही थी हीरे की डील अचानक घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा

गरियाबंद जिला अस्पताल के पास हीरा तस्कर घूम रहे थे.

GARIABAND NEWS
गरियाबंद हीरा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : September 29, 2025 at 7:20 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 7:35 PM IST

गरियाबंद: गरियाबंद जिला अस्पताल के सामने तस्करों के बीच चल रही हीरे की डील के दौरान पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर चार तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 6 नाग हीरा बरामद किया है.

हीरा तस्करी के आरोपी गिरफ्तार: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हीरा तस्करी का एक ताजा मामला सामने आया है. यह घटना गरियाबंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां जिला अस्पताल के सामने पुलिस ने हीरे की एक डील के दौरान घेराबंदी कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए तस्करों के पास से 6 हीरे बरामद हुए, जिनकी डील 30 हजार रुपये में तय हो रही थी.

गरियाबंद हीरा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी से हीरा खरीदने पहुंचे थे खरीददार: हीरा बेचने वाले स्थानीय गरियाबंद जिले के निवासी है, जबकि खरीदार धमतरी जिले से आए थे. पुलिस अब हीरों के स्रोत की जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगी.

मामले में एसडीओपी निशा सिन्हा ने बताया "मुखबिर से सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि हीरा तस्कर ग्राहक की तलाश में जिला अस्पताल के आसपास घूम रहे हैं. पुलिस जब पहुंची तो बेचने और खरीदने वाले दोनों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है. जिनमे हीरा बेचने वाले गरियाबंद जिले के हैं और खरीदने वाले धमतरी जिले के हैं. बता दें जिले के पायलीखंड खदान के हीरे अवैध रूप से बेचे जाते हैं.

गरियाबंद पुलिस ने हीरा तस्करी के मामले में पहले भी कार्रवाई की हैं.

जनवरी 2023: जुगाड़ थाना पुलिस ने तीन तस्करों को 28 हीरे (कीमत करीब 3 लाख रुपये) के साथ पकड़ा. तस्कर राजनांदगांव और इंदा गांव के रहने वाले थे.

जुलाई 2023: मैनपुर थाना और स्पेशल टीम ने 54 हीरे (कीमत 4 लाख रुपये) के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया.

अक्टूबर 2023: कोरबा के एक तस्कर को गरियाबंद में 31 हीरे के साथ पकड़ा.

जून 2022: छुरा थाना ने बाप-बेटे के जोड़े को 745 हीरे के साथ गिरफ्तार किया, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी.

पुराने मामलों में धमतरी पुलिस ने भी गरियाबंद के चोरी के हीरों के साथ दो तस्करों को पकड़ा था (41 हीरे, कीमत 5 लाख रुपये).

