ऑनलाइन हथियार खरीदी पर गरियाबंद पुलिस की नजर, 300 से अधिक चाकू छुरी खरीदने वालों को थाने बुलवाया

पुलिस ने कई हथियार जब्त करने के साथ आदतन अपराधियों पर कई धाराओं में कार्रवाई की है.

ऑनलाइन हथियार खरीदी पर गरियाबंद पुलिस की नजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
गरियाबंद: जिले की पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से मंगाए गए 300 से अधिक खतरनाक हथियारों पर एक्शन लिया है. इसमें पेन चाकू, बटन चाकू, पॉकेट चाकू और शॉट गन जैसे घातक हथियार शामिल हैं. इन सभी को थाने में जमा कराया गया है.

पुलिस ने कई हथियार जब्त करने के साथ आदतन अपराधियों पर कई धाराओं में कार्रवाई की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोशल मीडिया में डाल रहे थे वीडियो फोटो: पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ युवक सोशल मीडिया पर इन हथियारों को लहराते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. इस पर चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया.

300 से अधिक चाकू छुरी खरीदने वालों को थाने बुलवाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन कंपनी से मांगी जानकारी: पुलिस ने अलग अलग माध्यमों से ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिकी आदि कंपनियों से ऑर्डर किए हुए हथियारों की लिस्ट मंगवाई थी. इसके आधार पर लोगों को बुला बुलवाकर हथियार जमा करवाए जा रहे हैं.

ऑनलाइन खतरनाक हथियार बेचने वाले कंपनियों को पत्र जारी कर जिले के अंदर मांगे गए हथियार की जानकारी ली गई थी. अब उन लोगों को थाने बुलाकर हथियार जमा कराए जा रहे हैं- DSP कुमारी निशा सिन्हा

300 से अधिक चाकू छुरी खरीदने वालों को थाने बुलवाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ लोगों पर कार्रवाई भी: पुलिस ने बताया कि, जमा करने के अलावा आदतन आपराधिक किस्म के 10 से अधिक लोगों पर कई धाराओं में कार्रवाई भी की गई है. पुलिस का कहना है कि अब ऑनलाइन माध्यम से हथियार मंगवाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. आगे भी कठोर कार्रवाई होगी.

सोशल मीडिया पर धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले युवाओं पर लगाम कसने के लिए जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है. इस अभियान से जिले में अपराध पर लगाम लगाने और सोशल मीडिया पर हथियारबाजी की प्रवृत्ति रोकने में मदद मिलेगी.

TAGGED:

ONLINE PURCHASE WEAPONSGARIABAND POLICEऑनलाइन हथियारसोशल मीडियाGARIABAND POLICE ACTION

