गरियाबंद में 1-1 लाख के 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर, इनमें 2 महिलाएं शामिल

शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 महिला समेत 3 नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं.

गरियाबंद में 1-1 लाख के 3 इनामी नक्सलियों का सरेंडर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 1:28 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 2:11 PM IST

गरियाबंद: जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है. डीजीएन डिवीजन और ओडिशा स्टेट कमेटी से जुड़े तीन सक्रिय नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. तीनों नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था.

शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 महिला समेत 3 नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरेंडर करने वालों में 2 महिला: तीनों नक्सली लंबे समय से संगठन में सक्रिय थे. मेटाल मुठभेड़ सहित कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल थे. उन्होंने गरियाबंद पुलिस के समर्पण अपील और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला लिया. सरेंडर करने वाले 3 नक्सलियों में 2 महिला हैं.

Gariaband Naxali Surrender
तीनों नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली?

1. नागेश उर्फ रामा कवासी

  • बीजापुर जिले के तर्रेम गांव का निवासी
  • 2022 में माओवादी संगठन में भर्ती
  • कई मुठभेड़ों में शामिल, मेटाल मुठभेड़ में भी सक्रिय भूमिका
  • डीव्हीसी-डमरू के गार्ड के रूप में कार्यरत

2. जैनी उर्फ देवे मडकम

  • बीजापुर जिले के इतगुडेम गांव की निवासी
  • 2016 में जनमिलिशिया से शुरुआत, 2017 में संगठन की सदस्य बनी
  • प्रमोद उर्फ पाण्डु (ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य) की गार्ड रही
  • ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई मुठभेड़ों में शामिल

3. मनीला उर्फ सुंदरी कवासी

  • बीजापुर जिले के जैगूर गांव की निवासी
  • 2020 में संगठन में भर्ती, कृषि कार्य से शुरुआत
  • सीसी-चलपति उर्फ जयराम की गार्ड रही
  • सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय, कई मुठभेड़ों में शामिल
Gariaband Naxali Surrender
बड़े नक्सल सरेंडर पर एक नजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों छोड़ा माओवादी संगठन?: तीनों ने बताया कि संगठन की विचारधारा खोखली हो चुकी है. निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, अवैध वसूली और शोषण आम बात है. जंगल में दर-दर भटकने और बड़े माओवादियों की गुलामी से तंग आ चुके थे. आत्मसमर्पित साथियों का खुशहाल जीवन देखकर प्रेरणा मिली.

आत्मसमर्पण की अपील: इस आत्मसमर्पण में गरियाबंद पुलिस के साथ STF, Cobra 207 और CRPF की अहम भूमिका रही. साथ ही गरियाबंद पुलिस ने सभी सक्रिय माओवादियों से अपील की है कि वे किसी भी थाना, चौकी या कैम्प में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं.

अमित शाह भी कर चुके अपील: 4 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर रहे अमित शाह ने भी नक्सलियों से अपील की थी. कहा था कि, छत्तीसगढ़ और केंद्र दोनों सरकारें बस्तर और सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक आकर्षक समर्पण और पुनर्वास नीति लागू की गई है. आगे आएं और अपने हथियार डाल दें. नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप के ही के गांव के हैं. उनको समझाएं कि शस्त्र डालें और मुख्यधारा में आएं.

छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है. एक ही महीने में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं. सभी लोग सरेंडर करें. आपका गांव नक्सलमुक्त होते ही गांव के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपए देगा.- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

2 अक्तूबर को ऐतिहासिक सरेंडर: नक्सलियों के सरेंडर करने की संख्या लगातार बढ़ रही है. बीजापुर जिले में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर सामने आया. 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था.

24 सितंबर को 71 नक्सलियों ने डाले हथियार: बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों की लगातार हो रही कार्रवाई का असर नक्सल संगठन पर व्यापक तौर पर दिख रहा है. एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा में एक साथ कुल 71 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं. सभी नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में तीन नक्सली नाबालिग भी हैं.

