ETV Bharat

गरियाबंद एनकाउंटर अपडेट: मुठभेड़ के बाद जवानों ने मनाया जश्न, डेड बॉडी क्लेम करने नहीं आए परिजन

गरियाबंद: जैसे जैसे नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन करीब आती जा रही है. वैसे वैसे माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जा रहा है. गुरुवार को मटाल पहाड़ पर हुए मुठभेड़ में कुल 10 नक्सली मारे गए. मारे गए माओवादियों में मोडेम बालाकृष्णा उर्फ मोनज(सेंट्रल कमेटी सदस्य) पर 1 करोड़ का इनाम था.

मुठभेड़ के बाद जवानों का जश्न: गुरुवार को मटाल पहाड़ पर मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद जवानों ने जमकर जश्न मनाया. जवानों ने जश्न मनाने का वीडियो भी सामने आया है. मुठभेड़ में शामिल जवान हथियार के साथ पहाड़ के नीचे नाच गाकर जश्न मना रहे हैं. वहीं मुठभेड़ में मारे गए 10 माओवादियों के शवों को जवान अपने कंधों पर लादकर पहाड़ से नीचे लारहे हैं जिसका वीडियो सामने आया है. जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वो जगह काफी दुर्गम पहाड़ों से घिरा है. जवानों कों पहाड़ से नीचे शवों को लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से शवों को वहां से निकाला गया है.

गरियाबंद एनकाउंटर अपडेट (ETV Bharat)

एक्स-रे के बाद पोस्टमार्टम: मारे गए नक्सलियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी में रखा गया है. कुल 9 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल टीम रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपेगी. पोस्टमार्टम की ये पूरी कार्रवाई गरियाबंद जिला अस्पताल में की जा रही है. गरियाबंद जिला अस्पताल के आस पास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

डेड बॉडी क्लेम करने नहीं आए परिजन: मटाल पहाड़ पर हुए मुठभेड़ में कुल 10 नक्सली मारे गए. मारे गए माओवादियों के किसी भी परिजन ने अब तक डेड बॉडी के क्लेम के लिए जिला प्रशासन से संपर्क नहीं किया है. प्रशासन को उम्मीद है कि मारे गए माओवादियों के परिजन जल्द ही अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लेने के लिए प्रशासन के पास पहुंचेंगे.