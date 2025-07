ETV Bharat / state

उत्तराखंड में ₹92 करोड़ का LUCC घोटाला, मुख्य आरोपी विदेश फरार, 10 राज्यों से जुड़े तार, CBI देगी दखल - LUCC SCAM

एलयूसीसी घोटाला मामले में गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ( PHOTO- ETV Bharat )

Published : July 27, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 10:05 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड के सबसे बड़े फ्रॉड एलयूसीसी चिट फंड घोटाला को लेकर सरकार हरकत में आ गई है. सरकार की तरफ मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. ताकि एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की बेहतर ढंग से जांच होने के साथ ही जनता के पैसे को वापस दिलाया जा सके. उत्तराखंड में एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 15 मुकदमें दर्ज हैं, जिसकी अभी तक जांच सीआईडी कर रही थी. लेकिन अब इसकी जांच सीबीआई करेगी. आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एलयूसीसी एक सहकारी समिति थी, जिसने विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आम जनता को वित्तीय सेवाओं की पेशकश की थी. समिति ने हजारों निवेशकों को 4 से 5 साल में पैसा दोगुना करने जैसे ऊंचे रिटर्न का लालच दिया. एलयूसीसी घोटाला मामले में गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप की प्रेस कॉन्फ्रेंस (VIDEO- ETV Bharat)

