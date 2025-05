ETV Bharat / state

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027, गढ़वाल कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक, विभागों ने सामने रखे प्रस्ताव - HARIDWAR ARDH KUMBH 2027

गढ़वाल कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 8, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 8:52 PM IST 2 Min Read

हरिद्वार: हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मेला कंट्रोल टावर में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की. बैठक में विभागों द्वारा कुंभ में किए जाने वाले कामों के प्रेजेंटेशन पर समीक्षा की. कार्यों को तीन A,B और C श्रेणी में बांटा गया है. ए श्रेणी के कार्यों को नवंबर 2026 तक पूरे किए जाने पर जोर दिया गया है. साथ ही इन कार्यों का प्रपोजल दो-तीन दिन में प्रदेश सरकार को भेजे जाने के लिए कहा गया है. इस बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश में नए घाटों और पुलों के निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई. कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि अर्धकुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ के रूप बनाए जाने की योजना है. जिसके लिए बैठक में विभागों के कामों के प्रस्ताव करीब 3400 करोड़ के रखे गए हैं. जिसे शासन स्तर पर रिव्यू किया जाएगा. हरिद्वार कुंभ को लेकर शासन स्तर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. जिसमें मेला अधिकारी, आईजी मेला समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

हरिद्वार: हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मेला कंट्रोल टावर में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की. बैठक में विभागों द्वारा कुंभ में किए जाने वाले कामों के प्रेजेंटेशन पर समीक्षा की. कार्यों को तीन A,B और C श्रेणी में बांटा गया है. ए श्रेणी के कार्यों को नवंबर 2026 तक पूरे किए जाने पर जोर दिया गया है. साथ ही इन कार्यों का प्रपोजल दो-तीन दिन में प्रदेश सरकार को भेजे जाने के लिए कहा गया है. इस बैठक में हरिद्वार, ऋषिकेश में नए घाटों और पुलों के निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई. कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि अर्धकुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ के रूप बनाए जाने की योजना है. जिसके लिए बैठक में विभागों के कामों के प्रस्ताव करीब 3400 करोड़ के रखे गए हैं. जिसे शासन स्तर पर रिव्यू किया जाएगा. हरिद्वार कुंभ को लेकर शासन स्तर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. जिसमें मेला अधिकारी, आईजी मेला समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. गढ़वाल कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक (ETV Bharat) गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि आज की बैठक में इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पेयजल निगम, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग के प्रपोजल आ गए हैं. हम लोगों ने इसको कैटिगराइजेशन ए, बी, और सी तीन भागों में बांटा है. ए कैटेगरी में वह काम है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. जिनमें समय लगने की संभावना है. उन्होंने बताया कि सभी प्रस्ताव एक-दो दिन में शासन को भेज दिए जाएंगे. प्राथमिकता के आधार पर शासन भी एक रिव्यू करेगा. उसके बाद फाइनल प्रपोजल भारत सरकार को भेजा जाएगा. ये भी पढ़ें: अर्ध कुंभ 2027 के लिए एक हफ्ते में नामित हों नोडल अफसर, समीक्षा बैठक में सीएस ने दिए ये निर्देश

Last Updated : May 8, 2025 at 8:52 PM IST