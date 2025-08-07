नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नन्दन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कईं कालेजों के कर्मचारियों को कई समय से वेतन नहीं देने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कई कालेजों के कर्मचारियों को कई समय से वेतन न दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. याचिकाओं में कहा गया कि उनके वेतन दिये जाने के प्रकरण में वर्ष 2024 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच एक बैठक हुई थी. बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक यह मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है तब तक कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार देगी, लेकिन तब से राज्य सरकार ने उनका वेतन नहीं दिया. अब कर्मचारियों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं. जिसके कारण इस मामले की शीघ्र सुनवाई की जाये.

पूर्व में कोर्ट ने जनहित याचिका में आदेश देकर कहा था कि कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार देगी. जिसका अनुपालन नहीं हुआ. इस आदेश के क्रम में राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच बैठक भी हुई, लेकिन राज्य सरकार ने वेतन देने से साफ मना करते हुए कहा कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए, कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार देगी. इसके उत्तर में केंद्र ने राज्य सरकार से कहा अभी अभी मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है. जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार वेतन देगी.

वहीं, एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत उधम सिंह नगर के द्वारा एक पोलियोग्रस्त अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित किए जाने के खिलाफ अभियुक्त की रिहाई को लेकर दायर अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है. आज हुई सुनवाई पर आईजी ट्रेनिंग कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा पूर्व के आदेश के क्रम में कोर्ट को अवगत कराया कि इसमे नियमावली में सुधार करने हेतु बैठक की जा रही है. इसलिए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि दी जाये. जिसपर कोर्ट ने 13 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है.

