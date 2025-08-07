Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजों के कर्मचारियों का सैलरी विवाद, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई - NAINITAL HIGH COURT

राज्य और केंद्र के बीच लटका मान्यता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों की सैलरी का मामला

NAINITAL HIGH COURT
के कर्मचारियों का सैलरी विवाद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नन्दन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कईं कालेजों के कर्मचारियों को कई समय से वेतन नहीं देने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कई कालेजों के कर्मचारियों को कई समय से वेतन न दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. याचिकाओं में कहा गया कि उनके वेतन दिये जाने के प्रकरण में वर्ष 2024 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच एक बैठक हुई थी. बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक यह मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है तब तक कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार देगी, लेकिन तब से राज्य सरकार ने उनका वेतन नहीं दिया. अब कर्मचारियों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं. जिसके कारण इस मामले की शीघ्र सुनवाई की जाये.

पूर्व में कोर्ट ने जनहित याचिका में आदेश देकर कहा था कि कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार देगी. जिसका अनुपालन नहीं हुआ. इस आदेश के क्रम में राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच बैठक भी हुई, लेकिन राज्य सरकार ने वेतन देने से साफ मना करते हुए कहा कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए, कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार देगी. इसके उत्तर में केंद्र ने राज्य सरकार से कहा अभी अभी मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है. जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार वेतन देगी.

वहीं, एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत उधम सिंह नगर के द्वारा एक पोलियोग्रस्त अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित किए जाने के खिलाफ अभियुक्त की रिहाई को लेकर दायर अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है. आज हुई सुनवाई पर आईजी ट्रेनिंग कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा पूर्व के आदेश के क्रम में कोर्ट को अवगत कराया कि इसमे नियमावली में सुधार करने हेतु बैठक की जा रही है. इसलिए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि दी जाये. जिसपर कोर्ट ने 13 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है.

पढ़ें- नैनीताल हाईकोर्ट से दिव्यांग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, UKPSC से जुड़ा है मामला

पढ़ें- उपनल आउटसोर्स मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नन्दन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कईं कालेजों के कर्मचारियों को कई समय से वेतन नहीं देने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कई कालेजों के कर्मचारियों को कई समय से वेतन न दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. याचिकाओं में कहा गया कि उनके वेतन दिये जाने के प्रकरण में वर्ष 2024 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच एक बैठक हुई थी. बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक यह मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है तब तक कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार देगी, लेकिन तब से राज्य सरकार ने उनका वेतन नहीं दिया. अब कर्मचारियों को रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं. जिसके कारण इस मामले की शीघ्र सुनवाई की जाये.

पूर्व में कोर्ट ने जनहित याचिका में आदेश देकर कहा था कि कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार देगी. जिसका अनुपालन नहीं हुआ. इस आदेश के क्रम में राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच बैठक भी हुई, लेकिन राज्य सरकार ने वेतन देने से साफ मना करते हुए कहा कि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए, कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार देगी. इसके उत्तर में केंद्र ने राज्य सरकार से कहा अभी अभी मामला उच्च न्यायलय में विचाराधीन है. जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार वेतन देगी.

वहीं, एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत उधम सिंह नगर के द्वारा एक पोलियोग्रस्त अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व आर्थिक दंड से दंडित किए जाने के खिलाफ अभियुक्त की रिहाई को लेकर दायर अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है. आज हुई सुनवाई पर आईजी ट्रेनिंग कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा पूर्व के आदेश के क्रम में कोर्ट को अवगत कराया कि इसमे नियमावली में सुधार करने हेतु बैठक की जा रही है. इसलिए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि दी जाये. जिसपर कोर्ट ने 13 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है.

पढ़ें- नैनीताल हाईकोर्ट से दिव्यांग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, UKPSC से जुड़ा है मामला

पढ़ें- उपनल आउटसोर्स मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये क्या हुआ

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्टगढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालयकर्मचारियों की सैलरी का मामलाNAINITAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.