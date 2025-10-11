क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में गढ़वा पुलिस ओवरऑल चैंपियन, आईजी ने बेहतर प्रदर्शन करने वालों को दी बधाई
पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में गढ़वा पुलिस की टीम ने बाजी मारी है. आईजी ने टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया.
Published : October 11, 2025 at 8:38 PM IST
पलामूः क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में गढ़वा पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है, जबकि पलामू पुलिस की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया है. दरअसल, पलामू के लेस्लीगंज के इलाके में फायरिंग रेंज में शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इस प्रतियोगिता में पलामू, गढ़वा और लातेहार पुलिस की टीमों ने भाग लिया था. शनिवार को पलामू रेंज के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया.
गढ़वा पुलिस टीम बनी ओवरऑल चैंपियन
पूरे प्रतियोगिता में गढ़वा पुलिस की टीम ने सबसे अधिक अंक हासिल किया. इस कारण गढ़वा पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन घोषित की गई. पलामू रेंज के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी.
आईजी ने दी शुभकामनाएं
इस मौके पर आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन अपनी कमियों से निकलते हुए आगे बढ़ाना है और बेहतर प्रदर्शन करना है. राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में पलामू रेंज की टीम बेहतर करेगी यह उम्मीद है.
पलामू, गढ़वा और लातेहार के टॉप स्कोरर
वहीं, पलामू पुलिस टीम की तरफ से विक्रांत दुबे ने सबसे अधिक मेडल हासिल किए. वहीं गढ़वा पुलिस की तरफ से धीरेंद्र कुमार पासवान और लातेहार पुलिस के तरफ से हरिनारायण विश्वकर्मा ने सबसे अधिक अंक हासिल किया है.
पुरस्कार वितरण के दौरान ये भी रहे मौजूद
विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण के दौरान मेदिनीनगर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, बिश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी, प्रभारी सार्जेंट मेजर सह इंस्पेक्टर सुरेश राम, सार्जेंट विमल कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे.
