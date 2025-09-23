गढ़वा पुलिस ने बक्सर के दुर्दांत अपराधी धीरज मिश्रा गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, ज्वेलरी शॉप लूटने की बना रहे थे योजना
पुलिस ने धीरज मिश्रा गिरोह के आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से छह देशी कट्टा समेत कई सामान बरामद किया.
Published : September 23, 2025 at 6:20 PM IST
गढ़वा: पुलिस ने बिहार के बक्सर निवासी धीरज मिश्रा गिरोह के आठ अपराधियों को गढ़वा से गिरफ्तार किया है. सभी अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गढ़वा आए हुए थे. ये गिरोह पहले से ही पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे थे लेकिन समय रहते गढ़वा पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
शहर में बढ़ाई गई पेट्रोलिंग
गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि एसपी को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ज्वेलरी शॉप लूटने की फिराक में बिहार का दुर्दांत अपराधी गिरोह सक्रिय है. सूचना के आधार पर एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व मे एक टीम बनाई गई. टीम शहर के टंडवा चौक से लेकर शाहपुर मार्ग तक पेट्रोलिंग लगाई गई.
पुलिस ने पकड़े आठ अपराधी
इस बीच शख्त चेकिंग के दौरान तीन बाइक पर आठ अपराधियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में शहर के पूरनचंद चौक टंडवा से पकड़ा. पकड़े गए अपराधियों के पास से छह देसी कट्टा, जिंदा गोली, चाकू, तीन बाइक तथा नगद सामान बरामद किया. गिरफ्तार सभी अपराधी पलामू, गढ़वा जिले के हैं जबकि तीन अपराधी फरार है.
ज्वेलरी शॉप की दुकान लूटने की बना रहे थे योजना
एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वा एसपी को सूचना मिली थी कि गढ़वा में ज्वेलरी शॉप की दुकान लूटने की योजना अपराधी बना रहे थे. उसी को देखते हुए एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से छह देसी कट्टा, गोली सहित अन्य सामान की बरामदगी हुई है.
सभी बिहार के बक्सर के दुर्दांत अपराधी धीरज मिश्रा के टीम के सदस्य है, जो झारखंड के विभिन्न जिलों में तीन से चार गैंग बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देता है. ये गैंग, गढ़वा में भी लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाला था लेकिन समय रहते पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही इनके मनसूबों का नाकाम कर दिया: नीरज कुमार, एसडीपीओ
ये भी पढ़ें- कुख्यात प्रिंस खान तक हवाला से पहुंच रहा पैसा, वासेपुर का गैंगस्टर दुबई में कर रहा लॉन्ड्री का कारोबार
मयंक सिंह को एटीएस ने लिया दोबारा रिमांड पर, पहले की पूछताछ में हुए थे कई खुलासे