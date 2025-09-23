ETV Bharat / state

गढ़वा पुलिस ने बक्सर के दुर्दांत अपराधी धीरज मिश्रा गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार, ज्वेलरी शॉप लूटने की बना रहे थे योजना

पुलिस ने धीरज मिश्रा गिरोह के आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से छह देशी कट्टा समेत कई सामान बरामद किया.

GARHWA POLICE ARREST EIGHT ACCUSED
गढ़वा पुलिस के कब्जे में आठ अपराधी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: पुलिस ने बिहार के बक्सर निवासी धीरज मिश्रा गिरोह के आठ अपराधियों को गढ़वा से गिरफ्तार किया है. सभी अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गढ़वा आए हुए थे. ये गिरोह पहले से ही पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे थे लेकिन समय रहते गढ़वा पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

शहर में बढ़ाई गई पेट्रोलिंग

गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि एसपी को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ज्वेलरी शॉप लूटने की फिराक में बिहार का दुर्दांत अपराधी गिरोह सक्रिय है. सूचना के आधार पर एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व मे एक टीम बनाई गई. टीम शहर के टंडवा चौक से लेकर शाहपुर मार्ग तक पेट्रोलिंग लगाई गई.

पुलिस ने आठ अपराधियों को पकड़ा (Etv Bharat)

पुलिस ने पकड़े आठ अपराधी

इस बीच शख्त चेकिंग के दौरान तीन बाइक पर आठ अपराधियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में शहर के पूरनचंद चौक टंडवा से पकड़ा. पकड़े गए अपराधियों के पास से छह देसी कट्टा, जिंदा गोली, चाकू, तीन बाइक तथा नगद सामान बरामद किया. गिरफ्तार सभी अपराधी पलामू, गढ़वा जिले के हैं जबकि तीन अपराधी फरार है.

ज्वेलरी शॉप की दुकान लूटने की बना रहे थे योजना

एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वा एसपी को सूचना मिली थी कि गढ़वा में ज्वेलरी शॉप की दुकान लूटने की योजना अपराधी बना रहे थे. उसी को देखते हुए एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से छह देसी कट्टा, गोली सहित अन्य सामान की बरामदगी हुई है.

सभी बिहार के बक्सर के दुर्दांत अपराधी धीरज मिश्रा के टीम के सदस्य है, जो झारखंड के विभिन्न जिलों में तीन से चार गैंग बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देता है. ये गैंग, गढ़वा में भी लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाला था लेकिन समय रहते पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही इनके मनसूबों का नाकाम कर दिया: नीरज कुमार, एसडीपीओ

ये भी पढ़ें- कुख्यात प्रिंस खान तक हवाला से पहुंच रहा पैसा, वासेपुर का गैंगस्टर दुबई में कर रहा लॉन्ड्री का कारोबार

मयंक सिंह को एटीएस ने लिया दोबारा रिमांड पर, पहले की पूछताछ में हुए थे कई खुलासे

फर्जी ई-चालान भेजकर ठगी, तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

गढ़वा में आठ अपराधी गिरफ्तारGARHWA POLICE BIG ACTIONROBBERY INCIDENT PLANNINGACCUSED OF DHEERAJ MISHRA GANGGARHWA POLICE ARREST EIGHT ACCUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.