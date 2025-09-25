ETV Bharat / state

गढ़वा में 90 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में भारी गड़बड़ी, डीसी ने जेई और संवेदक को किया शो-कॉज

गढ़वा में हर घर नल जल योजना का निरीक्षण करते डीसी दिनेश कुमार यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा: डीसी दिनेश कुमार यादव ने जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड केतार के पाचाड़ूमर गांव का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गांव में 99 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना की जमीनी हकीकत से अवगत हुए.

योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर

निरीक्षण के दौरान योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर हुई. हर घर नल योजना से आच्छादित पाचाडुमर गांव में घर-घर घूमकर डीसी ने योजना का हाल जाना. इस दौरान डीसी ने गांव में निर्मित पानी टंकी, रिफाइन मशीन और अन्य उपकरणों की भी बारीकी से जांच की.

गढ़वा में हर घर नल जल योजना का निरीक्षण करते डीसी दिनेश कुमार यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीसी ने 100 घरों का किया भौतिक सत्यापन

डीसी ने करीब 100 घरों का खुद भौतिक सत्यापन किया. इस दौरान अधिकांश घरों में पानी के कनेक्शन में गड़बड़ी पाई. किसी भी घर में नल का संतोषजनक कनेक्शन नहीं पाया गया, तो कई घरों में नल लगे ही नहीं थे, और जहां लगे थे, उसकी टोटी सूखी थी. नलों में पानी नहीं आ रहा था. कुछ घरों में केवल पाइप निकालकर छोड़ दिया गया है. साथ ही कई स्थानों पर टूटी हुई पाइपलाइन और बिना नल लगे कनेक्शन पाए गए, जिससे पानी की बर्बादी भी पायी गई.

योजना का हाल देख बिफरे डीसी

योजना की ऐसी स्थिति देखकर डीसी ने कड़ी नाराजगी जताई. डीसी ने स्पष्ट किया कि पेयजल विभाग के कनीय अभियंता की लापरवाही के कारण यह योजना अनावश्यक रूप से लंबी खींच गई है और पूर्ण भी नहीं हो पाई है. साथ ही जो कार्य पूरे हुए हैं उनकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है. इसे लेकर डीसी ने कनीय अभियंता और संवेदक से स्पष्टीकरण मांगा है.