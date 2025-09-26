ETV Bharat / state

मुरैना में गरबा पर संग्राम, विहिप-बजरंग दल ने काटा बवाल, युवतियों ने घेरा कलेक्टर का बंगला

मुरैना में गरबा-डांडिया कार्यक्रम के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, गरबा कार्यक्रम कराया हुआ रद्द, गैर हिंदूओं को नहीं मिलेगी एंट्री.

मुरैना में गरबा पर संग्राम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:45 AM IST

मुरैना: गरबा-डांडिया महोत्सव को लेकर शहर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राधिका पैलेस होटल में चल रहे गरबा कार्यक्रम का विरोध करते हुए बाहर जमकर हंगामा किया. हंगामे की खबर लगते ही सीएसपी और एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गरबा-डांडिया कार्यक्रम को स्थगित कराया.

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राधिका पैलेस होटल का है. कार्यक्रम कैंसिल होने से महोत्सव में शामिल होने आई युवतियां नाराज हो गईंं. उन्होंने कार्यक्रम यथावत रखने को लेकर कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया. यह प्रदर्शन देर रात तक चला. उसके बाद एसडीएम ने गुरुवार का कार्यक्रम निरस्त कर शुक्रवार से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक करके एंट्री दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

विहिप-बजरंगदल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे (ETV Bharat)

हिंदूवादी संगठन धरने पर बैठे

मुरैना के राधिका पैलेस होटल में गरबा-डांडिया कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है. कार्यक्रम एक डांस कोचिंग क्लास के संचालक अफजल खान के द्वारा आयोजित किया गया है. जब यह खबर विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो, वे एकत्रित होकर शाम के समय राधिका पैलेस होटल पहुंच गए. यहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया. हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचते ही कार्यकर्ता होटल के गेट पर धरना देने बैठ गए.

विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी (ETV Bharat)

एसडीएम ने बंद कराया डांडिया कार्यक्रम

टीआई दीपेंद्र यादव और सीएसपी दीपाली चंदेरिया ने उनसे बातचीत करते हुए मामले को शांत करने की बात कही. विहिप बजरंग दल के विभाग संयोजक मनीष शर्मा ने कहा, "गरबा-डांडिया नृत्य हिन्दू धर्म की आस्था का प्रतीक है. इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल का मुखिया गैर हिन्दू है. ये लोग हिंदुओं के कार्यक्रम में किसी न किसी बहाने से एंट्री कर लव जिहाद फैलाते हैं. इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन तत्काल बंद कराया जाए." वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी और एसडीएम तत्काल कार्यक्रम बंद करने के निर्देश दिए.

घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने कराया मामला शांत (ETV Bharat)

युवतियों ने कलेक्टर बंगले को घेरा

उधर कार्यक्रम निरस्त होने के बाद प्रोग्राम में शामिल होने आई महिलाएं और लड़कियां कार्यक्रम को यथावत रखने को लेकर कलेक्टर के बंगले पर पहुंच गई. मौके पर पहुंचकर एसपी और एसडीएम ने दोनों पक्षों से चर्चा की. उसके बाद गुरुवार का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया. यह तय किया गया कि शुक्रवार से कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रहेगा, लेकिन इसमें भी शर्तें रखी गई हैं. जो भी इस डांडिया महोत्सव में भाग लेने के लिए आएगा उसकी रजिस्टर में एंट्री की जाएगी और आधार कार्ड देखने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाए. इसे लेकर दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई.

जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी

एसडीएम भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा ने बताया, "गरबा-डांडिया कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विहिप व बजरंग दल ने विरोध किया है. आयोजक मंडल का मुखिया गैर हिन्दू होने की वजह से उनको दिक्कत है. मामले की जांच की जा रही है. अभी इनके पास कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं है. जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

