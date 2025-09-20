ETV Bharat / state

Garba Dandiya outfit नवरात्र में गरबा डांडिया ड्रेस की डिमांड, डिजिटल पैटर्न घाघरा पापुलर

डिजिटल पैटर्न में घाघरा आया: रायपुर निवासी शुभम ने बताया कि लगभग 5 सालों से गरबा कर रहा हूं. हर साल फैंसी ड्रेस दुकान से गरबा की ड्रेस लेता हूं. इस साल नए लुक में डिजिटल पैटर्न में घाघरा आया हुआ है. इसके साथ ही केडिया पैटर्न भी है. गरबा के अलावा फैंसी ड्रेस की डिमांड भी है.

गरबा की तैयारी: गरबा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें चौकड़ी, छकड़ी शामिल है. राजधानी रायपुर में गरबा को लेकर लोगों में 15 दिन पहले से ही उत्साह देखने को मिलता है.गरबा को लेकर उत्साह और भक्ति भाव साफ झलकता है. गरबा का आयोजन कहीं पर 3 दिनों का होता है तो कहीं पर 5 दिनों का और कहीं पर पूरे 9 दिनों तक गरबा का आयोजन होता है.

रायपुर: 22 सितंबर से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि पर गरबा का विशेष महत्व है. रायपुर में करीब 50 जगहों पर गरबा का आयोजन होना है. हर साल अलग अलग थीम पर गरबा होता है. ऐसे में गरबा की पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही डिजिटल पैटर्न की वेशभूषा का बाजार भी सज गया है.

डिजिटल पैटर्न घाघरा पापुलर (ETV Bharat)

लाइट वेट और हेवी ड्रेस की डिमांड ज्यादा: अंजू पटेल ने बताया कि "डिजिटल प्रिंट में मार्केट में घाघरा आया है, वह बहुत प्यारा लग रहा है. मेरा ख्याल है कि गरबा करने वाले लोगों को भी यह अच्छा लगेगा. गरबा करने वाले हर लोगों की पसंद भी अलग अलग होती है. गरबा करने वाले लोग कोई लाइट वेट तो कोई हेवी ड्रेस पसंद करते हैं.''

नया पैटर्न आया डिजिटल ड्रेस का: फैंसी ड्रेस दुकानदार भरत अग्रवाल ने बताया कि "इस बार गरबा के ड्रेस में नया पैटर्न डिजिटल ड्रेस आया है. यह आकर्षण का केंद्र है. ग्राहक भी डिजिटल पैटर्न वाले इस ड्रेस को काफी पसंद कर रहे हैं. सिंपल ड्रेस में बॉर्डर वाला ड्रेस भी पसंद किया जा रहा है.''

बाजार में रौनक: फैंसी ड्रेस दुकानदार ने बताया कि पहले गरबा के आयोजन में लोग हेवी ड्रेस पसंद करते थे, लेकिन इस बार लोगों की पसंद बदली है और उन्हें लाइट वेट ड्रेस पसंद आ रही है. हेवी ड्रेस पहनकर गरबा करने में लोगों को परेशानी और दिक्कत महसूस हो रही थी. लोगों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने लाइट वेट ड्रेस डिजिटल पैटर्न पर बनवाएं है.

गरबा का आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर: इस बार गरबा ड्रेस के साथ ही दुकानों में चश्मा केप और हेयर बेल्ट भी मौजूद है. फैंसी ड्रेस दुकानदार सुषमा अग्रवाल बताती है कि "गरबा के ड्रेस केडिया घाघरा और धोती पैटर्न होता है. इस बार गरबा का आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर हो सकता है. गरबा ड्रेस के साथ ही ज्वेलरी आइटम भी रहता है. गरबा में अभी भले ही कुछ दिनों का समय बचा है, लेकिन गरबा करने वाले अपनी ड्रेस अभी से पसंद कर रहे हैं. एक ड्रेस रेंट पर 350 रुपए से 1 हजार रुपए तक होता है."

