रायपुर के कालीबाड़ी में INS विक्रांत पर विराजेंगे बप्पा, पंडाल के अंदर बना है लाइट महल - Bappa will be seated on INS Vikrant

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 17 hours ago | Updated : 17 hours ago

INS विक्रांत पर विराजेंगे बप्पा ( ETV Bharat )

रायपुर: देश सहित पूरे छत्तीसगढ़ में भक्त गणपति की पूजा में जुटे हैं. विघ्नहर्ता की पूजा के लिए शहर के कई हिस्सो में पंडाला बनाए गए हैं. पर इस बार रायपुर के कालीबाड़ी में गणपति बप्पा की पूजा सबसे खास रहने वाली है. रायपुर कालीबाड़ी में इस बार कलाकार गणपति को INS विक्रांत पर विराजमान करने वाले हैं. कलाकार दिन रात एक कर INS विक्रांत को अंतिम रुप देने में जुटे हैं. रायपुर के लोगों को इस बार आईएनएस विक्रांत की थीम पर बना पंडाला खूब पसंद आने वाला है. लोग अभी से पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. आयोजकों का कहना है कि जल्द पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा. पंडाल के अंदर बना है लाइट महल (ETV Bharat)

