बलरामपुर: पूरे देश में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है. बुधवार 27 अगस्त को गणपति पूजा है. उससे पहले प्रदेश के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. यहां बंगाली मूर्तिकार परंपरागत तरीके से भगवान गणेश की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं.

हर साल बंगाली कलाकार बनाते हैं मूर्तियां: बलरामपुर रामानुजगंज में हर साल पश्चिम बंगाल के मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं. ये कलाकार रामानुजगंज के आस पास के गांवों में निवास करते हैं. उन्हें मूर्तिकारी की कला पूर्वजों से विरासत में मिली है. इन मूर्तिकारों का कहना है कि वह अपने पूर्वजों के व्यवसाय और कला को जीवित रखने के उद्देश्य से लगातार मूर्तियां बनाने का काम करते हैं.

बलरामपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां (ETV BHARAT)

हम गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और काली पूजा में मूर्तियों का निर्माण करते हैं. हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी इन मूर्तियों का निर्माण में हमारी मदद करते हैं. इस बार महंगाई ज्यादा होने की वजह से मूर्तियां बनाने में ज्यादा खर्च हो रहा है- प्रीतम सरकार, युवा मूर्तिकार

युवा मूर्तिकार ने मूर्ति कला के बारे में दी जानकारी: केरवाशीला गांव के रहने वाले युवा मूर्तिकार प्रीतम सरकार ने ईटीवी भारत से आगे बातचीत में बताया कि बीते 20-30 साल से मेरे दादाजी लोग मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं. उनके साथ हम भी सीख गए हैं. हमारा पूरा परिवार मिलकर मूर्तियां बनाने का काम करता है. घर में सभी को मूर्तियों से संबंधित अलग अलग काम सौंपे गए है.

गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार करते मूर्तिकार (ETV BHARAT)

मूर्तियों को बनाने के लिए सजावट का सामान हम सब बाहर से लाते हैं. उसके अलावा खूंटा, बांस और अन्य लकड़ी हम बाहर से मैनेज करते हैं. गंगा मिट्टी बाहर से आता है. बाकी लोकल मिट्टी का उपयोग करते हैं. इस बार हम छोटी बड़ी सब मिलाकर लगभग 50 से 60 मूर्तियां बना रहे हैं. बाकी मूर्तियों की बुकिंग हो चुकी है- प्रीतम सरकार, युवा मूर्तिकार

मूर्तिकला को जीवित रखना है उद्देश्य: मूर्तिकला पर बात करते हुए मूर्तिकार दीपांकर ने ईटीवी भारत से बताया कि वे लोग बीते 20 से 30 वर्षों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि हम पूरे परिवार के साथ मूर्तियों का व्यवसाय कर रहे हैं. इस बार हमने सिर्फ बड़ी मूर्तियां बनाई है. इसकी कीमत 10 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये प्रति मूर्ति रखी है. यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और इस कला को जीवित रखे हुए हैं.