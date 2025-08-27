ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा गणपति पंडाल, सेना को समर्पित - GANESH CHATURTHI 2025

फरीदाबाद गांधी कॉलोनी में गणेशोत्सव पंडाल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा, सेना को समर्पित कर भक्तों में देशभक्ति और श्रद्धा का संदेश.

ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा गणपति पंडाल
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा गणपति पंडाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 6:55 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 8:02 PM IST

फरीदाबाद: गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशभर में गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना धूमधाम से की जा रही है. 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जगह-जगह भव्य पंडाल और मंदिरों में गणेश भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. लोग अपने घरों में भी गणपति बप्पा को लेकर आए हैं और पूरे श्रद्धाभाव के साथ उनकी आराधना कर रहे हैं. इसी कड़ी में फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी में महाराष्ट्र मित्र मंडल ने गणेश भगवान का पंडाल एक विशेष रूप में सजाया है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल से सजावट

गांधी कॉलोनी में बने इस पंडाल की खासियत यह है कि इसे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया है. पंडाल के अंदर आर्टिफिशियल सेना के हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल और रॉकेट लांचर की सजावट की गई है. वहीं चारों ओर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें हथियारों से लैस भारतीय जवान नजर आ रहे हैं. पंडाल के मुख्य द्वार पर "जय हिंद, जय भारत" लिखा गया है और साथ ही एनएसजी कमांडो का पोस्टर भी लगाया गया है. इस अनोखे पंडाल का मुख्य उद्देश्य सेना को सम्मान देना और उनके पराक्रम को नमन करना है.

गणेशोत्सव पंडाल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर (Etv Bharat)

24 साल से परंपरा निभा रहे महाराष्ट्र मित्र मंडल

ईटीवी भारत से बातचीत में महाराष्ट्र मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र पांचाल ने बताया कि वह पिछले 24 वर्षों से गणेश चतुर्थी का आयोजन करते आ रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने इसे एक अलग स्वरूप देने का फैसला किया. उन्होंने कहा, “हमारी सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, उससे हम सभी प्रेरित हुए. हमने सोचा कि हम सेना को भले कुछ दे न सकें, लेकिन इस तरह से उनके हौसले को सलाम कर सकते हैं. इसी सोच के साथ हमने यह पंडाल बनाया और इसे पूरी तरह से सेना को समर्पित किया है.”

युवाओं में जोश भरने का प्रयास
युवाओं में जोश भरने का प्रयास (Etv Bharat)

सेना की ताकत दिखाने की कोशिश

महाराष्ट्र मित्र मंडल के सदस्य विनय ने बताया कि इस पंडाल का मकसद सिर्फ पूजा-अर्चना करना ही नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से यह साबित हुआ है कि हमारी सेना हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है. उन्होंने कहा, “हमने इस पंडाल को इसलिए भी ऐसा बनाया ताकि लोग देख सकें कि हमारी सेना कितनी स्ट्रांग है और कैसे उसने इस ऑपरेशन को सफलता पूर्वक अंजाम दिया. हमारा मकसद है कि समाज में यह संदेश जाए कि हम हर परिस्थिति में अपनी सेना के साथ हैं.”

ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा गणपति पंडाल
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा गणपति पंडाल (Etv Bharat)

युवाओं में जोश भरने का प्रयास

वहीं, महाराष्ट्र मित्र मंडल के सदस्य तेजस पांचाल ने बताया कि इस पंडाल को बनवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सेना के पराक्रम का सम्मान करना है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा लेते हुए ही यह थीम तैयार की गई है. पंडाल में हेलीकॉप्टर, रॉकेट लांचर और मिसाइल जैसे प्रतीकात्मक मॉडल रखे गए हैं, जिससे यह माहौल तैयार किया जा सके कि जैसे हम सेना के किसी बेस कैंप में खड़े हों. तेजस ने कहा कि यह पंडाल युवाओं में भी देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना जगाने का काम करेगा.

पांडाल में सेना के शौर्य को दिखाया गया
पांडाल में सेना के शौर्य को दिखाया गया (Etv Bharat)

भक्तों में उत्साह का माहौल

गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा-अर्चना के साथ-साथ इस पंडाल को देखने के लिए गांधी कॉलोनी और आस-पास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. लोग यहां न सिर्फ गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि सेना की थीम पर बनाए गए इस पंडाल को देखकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं.

हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल से सजावट
हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल से सजावट (Etv Bharat)

गौरतलब है कि देशभर में गणपति उत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है और अलग-अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं. लेकिन फरीदाबाद के गांधी कॉलोनी में महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारा तैयार किया गया यह पंडाल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना को समर्पित किया गया है. इस अनोखी थीम ने लोगों का ध्यान खींचा है और साथ ही समाज में देशभक्ति का संदेश भी दिया है.

