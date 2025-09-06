देवघर में गणपति बप्पा का अनोखा विसर्जन, गजानन के लिए स्पेशल फ्लाइट टिकट बुकिंग, पहुंचेंगे हरिद्वार

ETV Bharat / state

गजानन समाज के वरिष्ठ सदस्य सोम भारद्वाज बताते हैं कि हर साल धूमधाम से गणपति पूजा मनाया जाता है. लेकिन इस वर्ष समाज और पूरे देवघर वासियों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए यह तय किया गया है कि गणपति जी का विसर्जन हरिद्वार के गंगोत्री में किया जाएगा.

27 अगस्त को शुरू हुए गणपति पूजा का समापन 5 सितंबर को हुआ. इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ 6 सितंबर को गणपति जी के मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है. लेकिन इस वर्ष देवघर में गजानन समाज का यह विसर्जन बेहद खास रहा. क्योंकि यह विसर्जन देवघर में नहीं बल्कि देवघर से करीब 1300 किलोमीटर दूर हरिद्वार में किया जाएगा.

देवघर: बाबा नगरी को अध्यात्म का शहर कहा जाता है, क्योंकि देवघर से जुड़े कई आध्यात्मिक कहानियां है. देश का धार्मिक स्थल होने के कारण यहां पर सभी त्योहारों और पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है. इसी को लेकर देवघर में गजानन समाज के द्वारा धूमधाम से गणपति पूजा मनाई गई.

विसर्जन से पहले भक्तों ने गणपति मूर्ति को परंपरा के अनुसार बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की परिक्रमा करवाई और फिर मंदिर में मौजूद पंडा समाज के पंडितों से विधि विधान के साथ पूजा करवाई गई. बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा के बाद गणपति जी के प्रतिमा को एयरपोर्ट लाया गया. जहां गजानन समाज के लोग गणपति को लेकर देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए. दिल्ली रवाना होने से पूर्व और गणपति जी के प्रतिमा को एयरपोर्ट लाने के दरमियान लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी. साथ ही अगले वर्ष भी गणपति जी ढेर सारी खुशियां के साथ आने की कामना की गई.

बप्पा की गई फ्लाइट टिकट बुकिंग

गजानन समाज के लोगों ने बताया कि पहले वे लोग दिल्ली जाएंगे. दिल्ली जाने के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़कर देहरादून पहुंचेंगे और फिर देहरादून से सड़क मार्ग होते हुए सभी हरिद्वार पहुंचेंगे. जहां पर गणपति बप्पा की प्रतिमा को विधि विधान के साथ विसर्जित किया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार धर्म गुरु कैलाशानंद गिरि भी विसर्जन के दौरान मौजूद रहेंगे. देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून तक जाने के लिए गजानन समाज के लोगों ने अपने टिकट के साथ-साथ गणपति का भी टिकट कटवाया है.

गजानन समाज के वरिष्ठ सदस्य सोम भारद्वाज ने बताया कि जो लोग गणपति जी के विसर्जन में हरिद्वार तक जाएंगे, उनके टिकट के साथ गणपति जी के नाम से भी टिकट कटवाया गया है. विसर्जन की अनोखी परंपरा को देखने के बाद लोग गणपति समाज की प्रशंसा कर रहे हैं. मालूम हो कि देवघर को पूरे देश में धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है. यहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है. जिसकी पूजा करने के लिए देश से नहीं बल्कि दुनियाभर से लोग देवघर पहुंचते हैं.

