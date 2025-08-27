जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में गणेशोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है. पंडालों को आकर्षक रुप में सजाया गया है. जांजगीर कचहरी चौक के राजा के नाम से प्रसिद्ध समिति पिछले 17 साल से गणेशोत्सव मना रही है. इसी कड़ी में इस बार 22 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना हुई है. जिसे भटगांव के मूर्तिकारों ने मिट्टी और नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके एक महीने में बनाया है.
कोलकाता के कलाकारों ने सजाया पंडाल : वहीं कोलकाता से आए कलाकारों ने पंडाल में सजावट की है.जिसमें कलाकारों ने मयूर थीम पर पंडाल को सजाया है.इस पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने चारों ओर मोर होने का अनुभव होगा. आपको बता दें कि कचहरी चौक के राजा को देखने के लिए अलग-अलग राज्यों से भी लोग जांजगीर चांपा पहुंचते हैं.
जाज्वलय देव गणेश उत्सव समिति 17 वर्षो से गणेश जी की स्थापना करती आ रही है. जांजगीर जिला मुख्यालय मे अपने आप में अनूठे आयोजन के लिए प्रसिद्ध है. यहां प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से मूर्तियां बनाई गई हैं. केमिकल मुक्त कलर का इस्तेमाल मूर्तियों में किया गया है.गणेश जी की स्थापना के लिए पंडाल और गणपति मुषक और मोदक लेकर सज गए है. वही पंडाल का आकर्षक डेकोरेशन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है- विवेक सिंह,जाज्वल्य देव गणेश उत्सव समिति
गणेश जी का 22 फीट ऊंचा बाल स्वरुप बनाया गया है.साथ ही पंडाल को अलग-अलग देवी देवताओं के झांकी से सजाया गया है. मयूर थीम पर लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है- अनिल आदित्य, मूर्तिकार
गांव-गांव में सजे पंडाल : जांजगीर चांपा जिला में गणेश स्थापना के लिए गांव गांव, नगर नगर में पंडाल सज गए हैं. कहीं छोटे तो कहीं बड़े गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है.आज से 11 दिनों तक पूरा क्षेत्र भक्ति भाव में डूबा रहेगा. इस बार कचहरी चौक में गणेश के बाल रूप बनाने के लिए डेढ़ माह पहले से भटगांव के कलाकार और पंडाल बनाने के लिए कोलकाता के कलाकार पहुंचे थे.
