सुकमा: पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन लेते हुए 45 लाख का गांजा पकड़ा है. केरलापाल थाना पुलिस के मुताबिक उनको गांजे की तस्करी के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना की पुष्टि होने के बाद केरलापाल थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर 455 किलो गांजा बरामद किया. पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

45 लाख से अधिक का गांजा जब्त: पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 4ु5 लाख है. केरलापाल पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि गांजा कहां से आ रहा था. गांजे को कहां ले जाने की तैयारी थी ये भी पुलिस पता लगाने में जुटी है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.



एसपी किरण चव्हाण ने दिए हैं सख्त निर्देश: जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने सभी थाना पुलिस को सख्त निर्दश दिए हैं कि वो नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार मुखबिरों की मदद से कार्रवाई कर रही है. आज जो 45 लाख का गांजा बरामद किया गया वो केरलापाल एनएच 30 पर बने मलगेर नदी के पुल के पास छिपाकर रखा गया था. यहां से नशे की खेप को कहीं और ले जाने की तैयारी थी.

क्या है एनडीपीएस एक्ट: यह अधिनियम नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन , साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. एनडीपीएस अधिनियम 1985 में 6 अध्याय और 83 धाराएं हैं.



मुखबिर की सूचना पर एक्शन: मुखबिर से सूचना मिलते ही थाना केरलापाल प्रभारी ओमप्रकाश यादव ने तत्काल टीम गठित कर दबिश दी. मौके पर तलाशी के दौरान 89 पैकेट गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में समस्त पैकेटों को तौला, जिसका वजन 455.110 किलोग्राम निकला. जब्त गांजे की बाजार में कीमत करीब 45 लाख 51 हजार 100 आंकी गई.



सुपारी किलर अरेस्ट: सुकमा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को तेलंगाना में दबिश देकर गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाश पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिस बदमाश की वो तलाश कर रहे हैं वो तेलंगाना के पालवंचा इलाके में छिपा बैठा है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बदमाश को वहां से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को छिंदगढ़ थाने लाया गया है.