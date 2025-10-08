ETV Bharat / state

बिहार चुनाव से पहले 1.86 करोड़ का गांजा जब्त, पटना पुलिस ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार

दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने ट्रक को जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवकों में लक्ष्मण कुमार पिता धर्मनाथ राय, बाबू भरोसी राय टोला अथमलगोला पटना और दूसरा गुड्डू कुमार पिता रविंद्र राय लहरिया टोला अथमलगोला का रहने वाला है.

12 बोरा में गांजा बरामद: पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार की सुबह 9:30 बजे की. नदौल चेकिंग पॉइंट पर एक सूखा नारियल से भरे हुए ट्रक की जांच की गई. जांच में 12 बोरा में भरे हुए 372.190 किलो गांजा जब्त किए गए. सूखे हुए नारियल के नीचे गांजा छिपाकर तस्करी की जा रही थी.

कोलकाता से बिहार तस्करी: बताया जाता है कि कोलकाता से पटना नारियल की डिलीवरी होनी थी. एक्साईज सुपरिंटेंडेंट संजय कुमार चौधरी ने स्थानीय थाना को सूचना देते हुए कार्रवाई में जुट गए. सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक कोमल मीणा, अंचलाधिकारी प्रभात रंजन भी मौके पर पहुंच कर वाहन को रोककर जांच की तो खुलासा हुआ.

"विधानसभा चुनाव को लेकर नदौल के पास सीमा सिल करते हुए चेकिंग पॉइंट लगाया गया था. जांच के दौरान सूखा नारियल से भरे ट्रक में गांजा छुपा कर ले जा रहा था. 12 बोरा में तकरीबन 372.190 किलो गांजा का बरामद किया गया है. जिसकी कीमत करोड़ 86 लाख आंकी गयी है. दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है." -संजय कुमार चौधरी, एक्साइज सुपरीटेंडेंट

चुनाव आयोग का निर्देश: बता दें कि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के दौरान चेकपोस्ट पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य में किसी भी प्रकार की तस्करी पर रोक और बॉर्डर के अंदर आने वाले लोगों की जांच करने का निर्देश दिया था.

