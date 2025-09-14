ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए बनाया करोड़ों का बंगला, गांजा तस्कर का खुला राज

गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए बनाए गए दोनों बंगलों पर अब कार्रवाई होगी. प्रकरण मुंबई सफेमा कोर्ट को भेजा गया है.

GANJA SMUGGLER
गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए बनाया करोड़ों का बंगला (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 14, 2025

बिलासपुर: नशे की काली कमाई से गांजा तस्कर ने पत्नी और गर्लफ्रेंड के लिए करीब सवा करोड़ के 2 आलीशान बंगले बनाए. पुलिस ने दोनों बंगलों को सीज करने के लिए प्रकरण को मुंबई सफेमा कोर्ट भेजा गया है. पुलिस ने जब तस्कर के बनाए आलीशान बंगलों को देखा तो उसके भी होश उड़ गए.

गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए बनाया करोड़ों का बंगला: दरअसल बिलासपुर एस एस पी रजनेश सिंह के निर्देश पर पूर्व में एनडीपीएस के मामले में पकड़े गए तस्करों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. तस्करो के द्वारा नशे की काली कमाई से बनाए गए संपत्तियों की गुप्त तरीके से जांच कराई जा रही है. इसी कड़ी में सिविल लाइन थाने के सीएसपी निमितेश सिंह परिहार के नेतृत्व में भी कार्रवाई की गई. कार्रवाई में सिरगिट्टी टीआई किशोर केवट, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह ने पूर्व में पकड़े गए गांजा तस्कर जो मूलत: जबलपुर वर्तमान में सिरगिट्टी भवानी नगर इलाके में रहता है उसकी जांच की गई. जांच में तस्कर अजय चक्रवर्ती उर्फ अज्जू पिता बंसीलाल चक्रवर्ती की संपत्ति की जांच की गई.

जबलपुर का गांजा तस्कर निकला करोड़पति: जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि अजय चक्रवर्ती उर्फ अज्जू ने नशे की काली कमाई से अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के नाम पर सिरगिट्टी के आवासपारा और भवानी नगर में आलीशान बंगला बनाया है. जिसकी कीमत तकरीबन सवा करोड़ है. जांच में ये भी पता चला कि आरोपी तस्कर कोई काम नहीं करता है जिससे उसकी कोई आय या आमदनी हो. पुलिस ने गांजा तस्कर अजय चक्रवर्ती के दोनों बंगलो को सीज करने के लिए प्रकरण बनाकर मुंबई सफेमा कोर्ट भेजा है. कोर्ट के आदेश के बाद दोनों बंगले को सीज कर दिए जाएंगे।

एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: बिलासपुर पुलिस ने 17 तस्करों की 7 करोड़ की संपत्ति सीज की है. एसएसपी के निर्देश पर लगातार नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ एण्ड टू एण्ड कार्रवाई की जा रही है. तस्करों की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को सीज किया जा रहा है. पूर्व में पुलिस ने 6 प्रकरण में करीब 17 तस्करों के 7 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है. वहीं पूर्व में पकड़े गए आधा दर्जन से अधिक तस्करो को कोर्ट से सजा हो चुकी है.

नशे के सप्लायरों की जहां कहीं भी जड़ होगी उसको हम खत्म कर देंगे. ये समाज के दुश्मन हैं, इन्ही के कारण युवा नशे के चक्कर में फंस रहे हैं. युवा अपना कीमती समय और ऊर्जा नशे के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं और अपराध की गिरफ्त में फंस रहे हैं. युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी: रजनेश सिंह, एसएसपी, बिलासपुर

क्या है एनडीपीएस एक्ट: यह अधिनियम नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन , साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत के संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. एनडीपीएस अधिनियम 1985 में 6 अध्याय और 83 धाराएं हैं.

क्या है सफेमा कोर्ट: SAFEMA एक्ट 1976 के तहत तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने का प्रावधान है. कोर्ट के निर्देश के बाद रीवा पुलिस ने भी सफेमा एक्ट को नशे के सौदागरों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.

