गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए बनाया करोड़ों का बंगला, गांजा तस्कर का खुला राज

बिलासपुर: नशे की काली कमाई से गांजा तस्कर ने पत्नी और गर्लफ्रेंड के लिए करीब सवा करोड़ के 2 आलीशान बंगले बनाए. पुलिस ने दोनों बंगलों को सीज करने के लिए प्रकरण को मुंबई सफेमा कोर्ट भेजा गया है. पुलिस ने जब तस्कर के बनाए आलीशान बंगलों को देखा तो उसके भी होश उड़ गए.

गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए बनाया करोड़ों का बंगला: दरअसल बिलासपुर एस एस पी रजनेश सिंह के निर्देश पर पूर्व में एनडीपीएस के मामले में पकड़े गए तस्करों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. तस्करो के द्वारा नशे की काली कमाई से बनाए गए संपत्तियों की गुप्त तरीके से जांच कराई जा रही है. इसी कड़ी में सिविल लाइन थाने के सीएसपी निमितेश सिंह परिहार के नेतृत्व में भी कार्रवाई की गई. कार्रवाई में सिरगिट्टी टीआई किशोर केवट, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह ने पूर्व में पकड़े गए गांजा तस्कर जो मूलत: जबलपुर वर्तमान में सिरगिट्टी भवानी नगर इलाके में रहता है उसकी जांच की गई. जांच में तस्कर अजय चक्रवर्ती उर्फ अज्जू पिता बंसीलाल चक्रवर्ती की संपत्ति की जांच की गई.

जबलपुर का गांजा तस्कर निकला करोड़पति: जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि अजय चक्रवर्ती उर्फ अज्जू ने नशे की काली कमाई से अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के नाम पर सिरगिट्टी के आवासपारा और भवानी नगर में आलीशान बंगला बनाया है. जिसकी कीमत तकरीबन सवा करोड़ है. जांच में ये भी पता चला कि आरोपी तस्कर कोई काम नहीं करता है जिससे उसकी कोई आय या आमदनी हो. पुलिस ने गांजा तस्कर अजय चक्रवर्ती के दोनों बंगलो को सीज करने के लिए प्रकरण बनाकर मुंबई सफेमा कोर्ट भेजा है. कोर्ट के आदेश के बाद दोनों बंगले को सीज कर दिए जाएंगे।



एनडीपीएस एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: बिलासपुर पुलिस ने 17 तस्करों की 7 करोड़ की संपत्ति सीज की है. एसएसपी के निर्देश पर लगातार नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ एण्ड टू एण्ड कार्रवाई की जा रही है. तस्करों की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को सीज किया जा रहा है. पूर्व में पुलिस ने 6 प्रकरण में करीब 17 तस्करों के 7 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है. वहीं पूर्व में पकड़े गए आधा दर्जन से अधिक तस्करो को कोर्ट से सजा हो चुकी है.