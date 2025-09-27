गुरुग्राम में ASI के घर से मिला गांजा और पिस्टल, बहू ने लगाए गंभीर आरोप
गुरुग्राम में एएसआई पोखर सिंह के घर से टॉय पिस्टल और गांजा मिला. बहू मीनू ने घरेलू हिंसा और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : September 27, 2025 at 7:43 AM IST
गुरुग्राम: पुलिस लाइन में तैनात एएसआई पोखर सिंह के परिवार में घरेलू विवाद का मामला सामने आया है. पुलिस को शिकायत एएसआई की पुत्रवधू मीनू ने की, जिसने कहा कि उसके साथ लगातार मारपीट और धमकियां दी जाती रही हैं. मीनू के अनुसार गुरुवार रात को भी उसके साथ बुरी तरह मारपीट हुई. उसने यह भी आरोप लगाया कि घर में उसके ससुर गांजा लाते थे और एक बार उसे पिस्तौल की नोक पर धमकाया गया. मीनू का यह भी कहना है कि परिवार ने उससे जबरन गर्भपात कराया.
फ्लैट से मिली टॉय पिस्टल और गांजा: मीनू की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस गुरुवार रात मौके पर पहुंची. उस वक्त दोनों पक्ष वहां मौजूद थे. पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, जिसमें एक टॉय पिस्टल और गांजा बरामद किया गया. पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "एएसआई पोखर सिंह का कहना है कि यह सामान वहीं पड़ा था और उसका कोई आपराधिक उद्देश्य नहीं था. फिर भी, मीनू की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया गया है."
सभी पहलुओं से की जा रही जांच: पुलिस का कहना है कि "मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. मीनू द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं. वहीं, परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है." पुलिस ने बताया कि "आरोपों की सच्चाई सामने आने के बाद कानूनन आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अभी मामले को संवेदनशील मानते हुए जांच में किसी भी प्रकार की जल्दबाज़ी नहीं की जा रही है."
पुलिस की सतर्कता और कानूनी प्रक्रिया जारी: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि "घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जाती है. एएसआई पोखर सिंह पर लगे आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि सच सामने आ सके. टॉय पिस्टल और गांजा मिलने की पुष्टि के बाद अब जांच इस दिशा में भी बढ़ाई गई है कि इनका क्या उपयोग था." पुलिस ने आश्वासन दिया है कि "अगर कोई भी दोषी पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."
