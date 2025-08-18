ETV Bharat / state

8 माह पहले गर्लफ्रेंड को गैंगस्टर ने छेड़ा तो ब्वॉयफ्रेंड का खून खौला, हत्या कर शव बोरी में फेंक आया था - KANPUR NEWS

कानपुर में सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिले, आरोपियों ने जुर्म कबूला.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo Credit : Commissariat Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:12 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 9:27 AM IST

कानपुर: यूपी के कानपुर की पनकी नहर में करीब आठ माह पहले मिले शव का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस को जो शव मिला था वह गैंगस्टर अभिषेक का था, जो शाहजहांपुर का रहने वाला था. पुलिस ने बताया कि अभिषेक की हत्या उसके भांजे के दोस्त ने की थी. इसके बाद शव को बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया था.

अर्मापुर थाना प्रभारी मनोज पांडेय ने बताया कि पुलिस टीम को इस मामले में आरोपियों की तलाश लंबे समय से थी. सर्विलांस व एसटीएफ टीम की मदद से शनिवार देर रात चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें रावतपुर निवासी अभय (23), कल्याणपुर निवासी अंकुश (22), शाहजहांपुर निवासी अजीत (28) व सुल्तानपुर निवासी कुलदीप दुबे (23) शामिल है. सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य भी मिल गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है.

गैंगस्टर अभिषेक पर 50 हजार का इनाम घोषित था: अर्मापुर थाना प्रभारी मनोज पांडेय ने बताया कि मृतक गैंगस्टर अभिषेक पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. दिसंबर 2024 में एक हत्या में वह वांछित था. आरोपी घटना के बाद कानपुर के कल्याणपुर में बहन के घर पर आकर छिप गया था. हालांकि उसी समय उसके भांजे अभय ने अपने दोस्त कुलदीप के घर पर अभिषेक को कुछ दिनों के लिए ठहरा दिया था. वहां पर अभिषेक ने कुलदीप की गर्लफ्रेंड से छेड़खानी की थी. इसके बाद कुलदीप ने अभय व अन्य आरोपियों साथ मिलकर अभिषेक की हत्या कर दी थी.

27 दिसंबर को मिला था शव: अर्मापुर थाना प्रभारी मनोज पांडेय ने बताया कि 27 दिसंबर को अर्मापुर नहर में पुलिस को एक बॉडी मिली थी. उस समय शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने अज्ञात में पीएम करवा दिया था. कई दिनों तक आरोपी कुलदीप अभिषेक मौर्य बनकर गैंगस्टर की पत्नी शालू से चैट करता रहा. उधर गैंग्स्टर के परिजन उसे तलाश रहे थे, तभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एसटीएफ द्वारा शेयर पोस्ट से शालू को पति के हाथ पर बने टैटू की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस व एसटीएफ सभी आरोपियों तक पहुंच गई. अब शालू ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है.

