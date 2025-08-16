नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर सलमान त्यागी ने मौत को गले लगा लिया है. बताया जा रहा है कि सलमान त्यागी को शुक्रवार सुबह उसकी सेल नंबर 15 में फंदे से लटकता पाया गया. पुलिस रिकॉर्ड में सलमान त्यागी के खिलाफ हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज थे और वह मकोका के तहत जेल में बंद था.
घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित किया और मेडिकल टीम को मौके पर बुलाया. बाद में उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. जेल प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि त्यागी ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया.
In Delhi's Mandoli jail, a gangster named Salman Tyagi died allegedly by suicide by hanging himself. The incident took place in jail number 15, and his body was found hanging from a noose this morning. Probe underway, say police.— ANI (@ANI) August 16, 2025
Several cases of murder, extortion and under…
पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल का मुआयना कर रही है. गैंगस्टर सलमान त्यागी का नाम दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक वारदातों से जुड़ा रहा है. फिलहाल मामले की विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार है.
