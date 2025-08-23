प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के पूर्व विधायक हाजी हलीम के बेटे दानिश के खिलाफ चल रही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया है. दानिश के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर संबंधित अदालत ने संज्ञान लिया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

अनिवार्य प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन : न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने याचिका पर सुनवाई की. याची के वकील का कहना था कि गैंग-चार्ट को अग्रेषित करने और अनुमोदित करने के समय गैंगस्टर नियम, 2021 के नियम 5(3)(ए) के तहत परिभाषित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है.

गैंग चार्ट को लेकर संयुक्त बैठक नहीं हुई : अर्थात जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की गैंग-चार्ट को अग्रेषित करने और अनुमोदित करने के समय अनिवार्य संयुक्त बैठक नहीं हुई. इस आधार पर वर्तमान मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द होने योग्य है.

कोर्ट ने राज्य सरकार को दी छूट : अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी से भी पता चला कि नियमानुसार होने वाली संयुक्त बैठक नहीं की गई. कोर्ट ने इस आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल कार्यवाही को रद्द कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि यदि आवश्यक हो तो नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से कार्यवाही की जा सकती है.

