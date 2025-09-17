ETV Bharat / state

गैंगस्टर प्रिंस खान ने रांची के कारोबारी से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर हत्या की धमकी

रांची: राजधानी के बड़े व्यवसायी कृष्ण गोपालका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. यह रंगदारी दुबई में बैठे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा मांगी गई है. प्रिंस खान दुबई से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है. मामले को लेकर व्यवसायी ने लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. साथ ही सुरक्षा की मांग भी की है.

लगातार धमकी भरा मैसेज भेज रहा गैंग

व्यवसायी ने अपने एफआईआर में बताया कि प्रिंस खान ने व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और वीडियो के माध्यम से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है. भुगतान नहीं करने पर व्यवसायी एवं उनके पुत्र की हत्या करने की धमकी दी गई है. इस संबंध में व्यवसायी कृष्ण गोपालका ने लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

दर्ज प्राथमिकी में कहा कि 14 सितंबर की दोपहर से धमकी मिलनी शुरू हुई है. व्यवसायी को उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से धमकी भरे ऑडियो मैसेज और एक पुरानी घटना से संबंधित वीडियो भेजा गया है. धमकी देने वाले ने खुद को प्रिंस खान दुबई बताते हुए रंगदारी मांगी और धमकी दी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो वह उन्हें और उनके बेटे को गोली मार देगा.

दूसरे दिन मिला फायरिंग का वीडियो

प्रिंस खान ने 15 सितंबर को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से पुन: धमकी भरे संदेश और वीडियो भेजा. इसमें हथियार लहराते हुए फायरिंग के दृश्य थे. वीडियो में प्रिंस खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उसका नंबर ब्लॉक किया गया या पुलिस में शिकायत की गई तो वह गोपालका परिवार की हत्या कर देगा.

व्यवसायी का कहना है कि उनके बेटे को भी इन नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और धमकी भरे संदेश मिले हैं. आरोपी ने उनके घर और कार्यालय की वीडियो भेजते हुए कहा कि वह उन पर निगरानी रख रहा है. इससे पूरा परिवार भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है.