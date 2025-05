ETV Bharat / state

सोनीपत में गैंगस्टर दीपक उर्फ भांजा की हत्या का मुख्य शूटर राहुल गिरफ्तार, सरगना की तलाश में पुलिस - MURDERED IN SONIPAT

Gangster Deepak alias Bhanja murdered ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 6, 2025 at 2:32 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:40 PM IST 3 Min Read

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में 27 फरवरी को गैंगस्टर दीपक उर्फ भांजा की नेशनल हाईवे-44 पर वीर ढाबे पर गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड के सभी आरोपी फरार चल रहे थे. लेकिन अब एंटी गैंगस्टर यूनिट क्राइम ब्रांच सेक्टर-7 ने इस हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी राहुल गांव भूरी का रहने वाला है. हालांकि इस हत्याकांड का मुख्य सरगना गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू निवासी सिवाह पानीपत अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. शूटर राहुल गिरफ्तार: गैंगस्टर राहुल भूरी पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था. गैंगस्टर राहुल ने 27 फरवरी को अपने साथियों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे-44 पर स्थित बीर ढाबे पर गैंगस्टर दीपक उर्फ भांजा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. इस दौरान राहुल ने करीब 7-8 राउंड फायर किए थे. बताया जा रहा है कि गैंगस्टर राहुल भूरी और राकेश उर्फ पंपू निवासी सिवाह पानीपत ने गांव शाहपुर निवासी विनोद उर्फ घोला की हत्या का बदला लेने के लिए मौत के घाट उतारा था. गैंग का मुख्य सरगना फरार: विनोद उर्फ घोला गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू का जीजा था. दीपक ने विनोद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा था. सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर-7 क्राइम ब्रांच अब राहुल भूरी से पूछताछ कर रही है. उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. लेकिन राकेश उर्फ पंपू अभी भी गिरफ्त से बाहर है. इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम ब्रांच राजपाल सिंह ने बताया कि 27 फरवरी को दीपक उर्फ भांजा हत्याकांड का मुख्य शूटर जिस पर 20 हजार रुपये का इनाम भी रखा गया था, उसे गिरफ्तार किया गया है.

Last Updated : May 6, 2025 at 2:40 PM IST