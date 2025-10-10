ETV Bharat / state

हरियाणा की जेल में गैंगस्टर कल्चर खत्म, सभी अपराधी पहनेंगे कैदी वर्दी, जेल में सभी को करना होगा काम

पंचकूला: हरियाणा में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए, जेल विभाग अब गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका है. प्रदेश के डीजी जेल आलोक कुमार राय ने बताया कि गैंगस्टरों के महिमा मंडन के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अब जेलों के कैदियों से भी एक समान व्यवहार किया जाएगा. भले ही कोई साधारण कैदी हो या सजायाफ्ता अपराधी, हर किसी को जेल नियमों के अनुसार न केवल कैदियों की वर्दी पहननी होगी, बल्कि उनसे जेल की साफ सफाई से लेकर अलग-अलग तरीकों का काम भी कराया जाएगा

ग्लैमरस जॉब नहीं, एनकाउंटर होता है: डीजी जेल आलोक कुमार राय ने बताया कि "अक्सर अपराधियों का महिमामंडन किया जाता है. लोग गैंगस्टर की जिंदगी को ग्लैमरस जॉब समझते हैं. लेकिन असल में यह बड़ी भयावह होती है. हरियाणा पुलिस बहुत से अपराधियों का एनकाउंटर करती आई है. गोली लगने से घायल गैंगस्टरों को अस्पताल में दयनीय हालत में पड़ा देखने से पता लगता है कि उनकी असल जिंदगी कितनी खौफनाक होती है. भले ही कोई अंडर ट्रायल कैदी हो या फिर सजायाफ्ता कैदी, प्रिसन रूल्स के अनुसार हर कैदी से जेल में साफ-सफाई से लेकर अन्य कार्य करवाए जाएंगे".

कैदी करेंगे काम: डीजी जेल आलोक कुमार राय ने बताया कि "पहले हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदियों से काम नहीं लिया जाता था. क्योंकि उनके फरार होने का खतरा होता था. लेकिन अब नए प्रोसीजर के तहत हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदियों से भी कड़ी निगरानी के बीच काम लिया जाएगा. किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए ऐसे कैदियों से विभिन्न चरणों में अलग-अलग दिनों में काम कराया जाएगा. इससे संभावित चूक और खतरे की स्थिति टल जाएगी. इस बार विभाग का निशाना गैंगस्टर नहीं, बल्कि गैंगस्टर कल्चर है".