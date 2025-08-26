उत्तरकाशी: जनपद में लगतार बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन व भू धंसाव के चलते बंद हैं. गंगोत्री हाईवे नलूणा के पास भूस्खलन के चलते दूसरे दिन भी बंद है. वहीं यमुनोत्री हाईवे जंगलचट्टी और नारदचट्टी के पास लगातार हो रहे भू धंसाव के कारण पांचवें दिन भी नहीं खुला. जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोग जिला मुख्यालय और तहसील परिसर तक कई किमी दूर पैदल चलकर अपने काम के लिए पहुंच रहे हैं.

मुख्यालय से करीब 20 किमी दूरी पर स्थित सैंज नलूणा के पास गंगोत्री हाईवे पर सोमवार सुबह करीब सात बजे पहाड़ी से बड़ा भूस्खलन हुआ. जिसके कारण गंगोत्री हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. ग्रामीण आर्य ट्रस्ट के ऊपर से स्याबा पुल तक पुराना पैदल मार्ग से वैकल्पिक आवाजाही कर रहे हैं.

गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे बाधित होने से बढ़ी लोगों की परेशानी (Video-Disaster Management Department)

मार्ग बंद होने से हर्षिल घाटी और भटवाड़ी समेत दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है. वहीं पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से बीआरओ को भी मार्ग खोलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने बताया कि मौके पर सात जवान, एक होमगार्ड, तीन पीआरडी जवान के साथ बीआरओ का एक लोडर, पोकलैंड मशीन सड़क को खोलने के लिए तैनात है. जल्द ही हाईवे को खोल दिया जाएगा.

वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री हाईवे पर जंगलचट्टी और रानाचट्टी के पास भूधंसाव होने के कारण मार्ग पांचवें दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं खुल पाया. भारी बारिश से लगातार हाईवे पर भू धंसाव हो रहा है. जिससे एनएच विभाग के कर्मचारियों को हाईवे खोलने में काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं. हाईवे बंद होने से यमुनोत्री धाम समेत तीन गांव के ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय तक आने में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है. ग्रामीण कई किमी दूर पैदल चलकर तहसील मुख्यालय में पहुंच रहे हैं. वहीं एनएसच के ईई मनोज रावत का कहना है कि लगातार कटाव और चट्टान से मलबा व बोल्डर पत्थरों गिरने से मार्ग सुचारू करने में दिक्कत आ रही है. फिर भी मार्ग को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है.

गौर हो कि उत्तरकाशी में इस मानसून सीजन में काफी नुकसान हुआ है. आपदा से कई लोगों की जान चली गई तो कई लोगों को आशियाने उजड़ गए. बारिश ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है. कई संपर्क मार्ग बाधित होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पढ़ें-