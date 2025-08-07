दमोह: वह दिन लद गए जब डाक विभाग का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना था. समय के साथ-साथ डाक विभाग ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि यहां पर लगभग हर वह चीज उपलब्ध होने लगी है जो बाहर से मंगानी पड़ती है. अब जन्म से लेकर मृत्यु तक में उपयोग होने वाला गंगाजल भी डाकघर के माध्यम से घर-घर में पहुंच रहा है.

अब गंगोत्री से निकलने वाला गंगाजल डाकघर में ही उपलब्ध

सनातन संस्कृति में गंगाजल का अपना विशेष महत्व है. इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग हर धार्मिक और मांगलिक कार्य में गंगाजल का उपयोग किया जाता है. यह जल लोगों को बनारस, हरिद्वार या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र से लाना पड़ता है. लेकिन अब गंगोत्री से निकलने वाला गंगाजल डाकघर में ही उपलब्ध हो रहा है.

डाक विभाग घर-घर पहुंच रहा गंगोत्री का पावन गंगाजल (ETV Bharat)

दरअसल डाक विभाग ने इस बार बड़ी मात्रा में गंगाजल मंगाया है. 250 मिली लीटर गंगाजल की बोतल डाक घरों में उपलब्ध है. जिसे महाज 30 रुपये का मूल्य अदा करके लोग अपने घर में ले जा रहे हैं. वैसे भी श्रावण मास में भगवान शिव के अभिषेक के लिए गंगाजल का खास महत्व है.

सावन माह में बढ़ गई है पवित्र गंगाजल की डिमांड

ऐसे में गंगाजल की जमकर बिक्री हो रही है. गंगाजल को किसी पात्र में स्टोर करके सालों तक रख सकते हैं और यह खराब नहीं होता है. जरूरत पड़ने पर पूजन या अन्य किसी अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है. लोग डाकघर में पहुंचकर अपनी जरूरत के हिसाब से एक दो या उससे अधिक बोतलें खरीद रहे हैं. सावन में इसकी डिमांड बढ़ गई है. आजकल हर रोज लगभग 40 से 50 बोतल गंगा जल बिक रहा है.

डाक विभाग के हेड पोस्ट मास्टर शैलेंद्र प्रजापति ने बताया "जैसा कि सभी जानते हैं कि डाक विभाग जन सेवा, डाक सेवा की थीम पर काम करता है. जो भी सामाजिक ज़रूरतें और सुविधाएं हैं उनको डाक विभाग कवर करता है. डाक विभाग में वर्ष भर गंगोत्री का पवित्र गंगाजल उपलब्ध रहता है. सभी को ज्ञात है सावन के महीने में भोलेनाथ का रोज अभिषेक होता है. जिसमें गंगाजल का उपयोग किया जाता है. जन सामान्य गंगोत्री से लाए गए पैक गंगाजल को हमारे यहां से ले सकते हैं."