Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सावन में बढ़ी गंगोत्री के पावन गंगाजल की डिमांड, महज 30 रुपये में दे रहा दमोह का डाकघर - GANGOTRI WATER AT DAMOH POST OFFICE

लगातार हो रहे नवाचार लोगों की जरूरत को कर रहे पूरा. हर पूजन कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला गंगाजल भी अब डाकघर में उपलब्ध.

Gangotri water at damoh post office
गंगोत्री से मंगाया गया पैक गंगाजल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:40 PM IST

2 Min Read

दमोह: वह दिन लद गए जब डाक विभाग का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना था. समय के साथ-साथ डाक विभाग ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि यहां पर लगभग हर वह चीज उपलब्ध होने लगी है जो बाहर से मंगानी पड़ती है. अब जन्म से लेकर मृत्यु तक में उपयोग होने वाला गंगाजल भी डाकघर के माध्यम से घर-घर में पहुंच रहा है.

अब गंगोत्री से निकलने वाला गंगाजल डाकघर में ही उपलब्ध

सनातन संस्कृति में गंगाजल का अपना विशेष महत्व है. इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग हर धार्मिक और मांगलिक कार्य में गंगाजल का उपयोग किया जाता है. यह जल लोगों को बनारस, हरिद्वार या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र से लाना पड़ता है. लेकिन अब गंगोत्री से निकलने वाला गंगाजल डाकघर में ही उपलब्ध हो रहा है.

Gangotri water at damoh post office
डाक विभाग घर-घर पहुंच रहा गंगोत्री का पावन गंगाजल (ETV Bharat)

दरअसल डाक विभाग ने इस बार बड़ी मात्रा में गंगाजल मंगाया है. 250 मिली लीटर गंगाजल की बोतल डाक घरों में उपलब्ध है. जिसे महाज 30 रुपये का मूल्य अदा करके लोग अपने घर में ले जा रहे हैं. वैसे भी श्रावण मास में भगवान शिव के अभिषेक के लिए गंगाजल का खास महत्व है.

सावन माह में बढ़ गई है पवित्र गंगाजल की डिमांड

ऐसे में गंगाजल की जमकर बिक्री हो रही है. गंगाजल को किसी पात्र में स्टोर करके सालों तक रख सकते हैं और यह खराब नहीं होता है. जरूरत पड़ने पर पूजन या अन्य किसी अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है. लोग डाकघर में पहुंचकर अपनी जरूरत के हिसाब से एक दो या उससे अधिक बोतलें खरीद रहे हैं. सावन में इसकी डिमांड बढ़ गई है. आजकल हर रोज लगभग 40 से 50 बोतल गंगा जल बिक रहा है.

डाक विभाग के हेड पोस्ट मास्टर शैलेंद्र प्रजापति ने बताया "जैसा कि सभी जानते हैं कि डाक विभाग जन सेवा, डाक सेवा की थीम पर काम करता है. जो भी सामाजिक ज़रूरतें और सुविधाएं हैं उनको डाक विभाग कवर करता है. डाक विभाग में वर्ष भर गंगोत्री का पवित्र गंगाजल उपलब्ध रहता है. सभी को ज्ञात है सावन के महीने में भोलेनाथ का रोज अभिषेक होता है. जिसमें गंगाजल का उपयोग किया जाता है. जन सामान्य गंगोत्री से लाए गए पैक गंगाजल को हमारे यहां से ले सकते हैं."

दमोह: वह दिन लद गए जब डाक विभाग का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना था. समय के साथ-साथ डाक विभाग ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है कि यहां पर लगभग हर वह चीज उपलब्ध होने लगी है जो बाहर से मंगानी पड़ती है. अब जन्म से लेकर मृत्यु तक में उपयोग होने वाला गंगाजल भी डाकघर के माध्यम से घर-घर में पहुंच रहा है.

अब गंगोत्री से निकलने वाला गंगाजल डाकघर में ही उपलब्ध

सनातन संस्कृति में गंगाजल का अपना विशेष महत्व है. इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग हर धार्मिक और मांगलिक कार्य में गंगाजल का उपयोग किया जाता है. यह जल लोगों को बनारस, हरिद्वार या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र से लाना पड़ता है. लेकिन अब गंगोत्री से निकलने वाला गंगाजल डाकघर में ही उपलब्ध हो रहा है.

Gangotri water at damoh post office
डाक विभाग घर-घर पहुंच रहा गंगोत्री का पावन गंगाजल (ETV Bharat)

दरअसल डाक विभाग ने इस बार बड़ी मात्रा में गंगाजल मंगाया है. 250 मिली लीटर गंगाजल की बोतल डाक घरों में उपलब्ध है. जिसे महाज 30 रुपये का मूल्य अदा करके लोग अपने घर में ले जा रहे हैं. वैसे भी श्रावण मास में भगवान शिव के अभिषेक के लिए गंगाजल का खास महत्व है.

सावन माह में बढ़ गई है पवित्र गंगाजल की डिमांड

ऐसे में गंगाजल की जमकर बिक्री हो रही है. गंगाजल को किसी पात्र में स्टोर करके सालों तक रख सकते हैं और यह खराब नहीं होता है. जरूरत पड़ने पर पूजन या अन्य किसी अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है. लोग डाकघर में पहुंचकर अपनी जरूरत के हिसाब से एक दो या उससे अधिक बोतलें खरीद रहे हैं. सावन में इसकी डिमांड बढ़ गई है. आजकल हर रोज लगभग 40 से 50 बोतल गंगा जल बिक रहा है.

डाक विभाग के हेड पोस्ट मास्टर शैलेंद्र प्रजापति ने बताया "जैसा कि सभी जानते हैं कि डाक विभाग जन सेवा, डाक सेवा की थीम पर काम करता है. जो भी सामाजिक ज़रूरतें और सुविधाएं हैं उनको डाक विभाग कवर करता है. डाक विभाग में वर्ष भर गंगोत्री का पवित्र गंगाजल उपलब्ध रहता है. सभी को ज्ञात है सावन के महीने में भोलेनाथ का रोज अभिषेक होता है. जिसमें गंगाजल का उपयोग किया जाता है. जन सामान्य गंगोत्री से लाए गए पैक गंगाजल को हमारे यहां से ले सकते हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

DAMOH NEWSGANGOTRI GANGA WATER POST OFFICEDAMOH POST OFFICEGANGOTRI HOLY GANGA WATERGANGOTRI WATER AT DAMOH POST OFFICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे, आंखों से निकले आंसू, लंपी वायरस बना दुश्मन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.