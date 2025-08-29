ETV Bharat / state

धराली आपदा के 25 दिन बाद खुला गंगोत्री हाईवे, फोर बाई फोर वाहनों की आवाजाही शुरू - DHARALI DISASTER GANGOTRI HIGHWAY

बीआरओ ने धराली के 25 दिन बाद झील में डूबी सड़क को यातायात के लिए सुचारू कर दिया है.

DHARALI DISASTER GANGOTRI HIGHWAY
धराली आपदा के 25 दिन बाद खुला गंगोत्री हाईवे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 8:38 PM IST

उत्तरकाशी: धराली आपदा के दौरान हर्षिल में भागीरथी नदी का जलप्रवाह अवरूद्ध होने से बनी अस्थाई झील के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा जलमग्न और क्षतिग्रस्त हो गया था. देर शाम को बॉर्डर रोड ऑर्गनाइेजेशन की ओर से हर्षिल में झील ओर मलबे में डूबे गंगोत्री हाईवे पर फोर बाई फोर वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया. इससे अब गंगोत्री धाम और भारत चीन अंतराष्ट्रीय सीमा के लिए सेना सहित आईटीबीपी और स्थानीय वाहनों की आवाजाही हो सकेगी. 25 दिनों तक कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने धराली और हर्षिल के बीच हाईवे खोल दिया है.

धराली आपदा के बाद से गंगनानी से लेकर गंगोत्री धाम और अंतराष्ट्रीय सीमा पर जनपद मुख्यालय से संपर्क कट गया था. गंगनानी में बैली ब्रिज निर्माण सहित डबरानी, सोनगाड़, और धराली में भी बीआरओ की ओर से अन्य एजेंसियों की मदद से क्रमबद्ध रूप से हाईवे को सुचारू किया गया, लेकिन सबसे अधिक मुसीबत हर्षिल में हाईवे को सुचारू करने में आ रही थी. यहां वहां पर करीब 200 मीटर सड़क झील में डूब गई थी. वहीं करीब 100 मीटर सड़क मलबे में दबी हुई थी.

धराली आपदा के 25 दिन बाद खुला गंगोत्री हाईवे (ETV BHARAT)

उसके बाद बीआरओ ओर से सीमा क्षेत्र में काम करने वाली मशीनों को धराली पहुंचाया गया. पहले वहां पर मलबे को काटकर हाईवे सुचारू किया गया. डबरानी की ओर से भी सड़क खुलने पर बीआरओ और सिंचाई विभाग की मशीनें भी हर्षिल पहुंची. वहां पर सिंचाई विभाग की मशीनों ने झील के मुहाने को खोलकर जलस्तर को कम करने का कार्य किया गया. बीआरओ की ओर से धराली से मलबा ट्रकों मेंं भरकर झील में डूबी सड़क पर बिछाया गया. करीब एक सप्ताह की मेहनत के बाद बीआरओ ने धराली के 25 दिन बाद झील में डूबी सड़क को यातायात के लिए सुचारू कर दिया है.

बीआरओ के अवर अभियंता हरी कृष्णा ने बताया हर्षिल में वाहनों फोर बाई फोर वाहनों के लिए खोल दिया गया है. सबसे पहले उनकी एक विभागीय वाहन को उस सड़क पर पार करवाया गया. उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य ने बताया धराली आपदा के दौरान हर्षिल में भागीरथी नदी का जलप्रवाह अवरुद्ध होने से बनी अस्थाई झील के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा जलमग्न और क्षतिगस्त हो गया था. जिसे शुक्रवार देर शाम को जलमग्न और क्षतिग्रस्त मार्ग को बीआरओ तथा संबंधित एजेंसियों के प्रयासों से कुछ हिस्से को छोड़कर हर्षिल से धराली तक हल्के वाहनों के लिए सुचारू किया गया. जल्द ही इस मार्ग को सभी की आवाजाही के लिए खोलने की संभावना है.

