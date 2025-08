ETV Bharat / state

वाराणसी में घाट छोड़कर सड़कों पर पहुंचीं गंगा; मिर्जापुर में चारों तरफ पानी ही पानी, बांदा में यमुना-केन का कहर जारी - UTTAR PRADESH FLOOD 2025

वाराणसी में घाट छोड़कर सड़कों पर पहुंचीं गंगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 3, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 11:31 AM IST 8 Min Read

वाराणसी/मिर्जापुर/प्रयागराज/बांदा: यूपी में बारिश हो रही बारिश से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं. प्रयागराज में गंगा-यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बांदा में केन, आगर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों का पानी अब सड़कों पर बह रहा है. वाराणसी में शनिवार की रात 12 बजे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 71.26 मीटर से बढ़कर 71.31 मीटर पहुंच गया. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, गंगा के जलस्तर में लगातार तेज वृद्धि हो रही है. मिर्जापुर में गंगा खतरे का निशान पार कर चुकी हैं. खेत-खलिहान डूब गए हैं. सदर और चुनार तहसील के 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. रविवार सुबह इसमें और तेजी देखी गई. वहीं, बांदा में यमुना और केन भी उफनाई हैं. चंबल नदी पहले ही खतरे के बिंदु को पार कर चुकी हैं. NDRF-SDRF और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचा रहा है. वाराणसी में सड़कों पर पहुंचीं गंगा: वाराणसी में खतरे के निशान के बाद 1978 की बाढ़ के उच्चतम बाढ़ बिंदु 73.90 की तरफ गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. शनिवार रात 9 बजे वाराणसी में गंगा सड़कों पर पहुंच चुकी हैं. रात 12 बजे तक पानी और भी बढ़ गया. अस्सी घाट पर गंगा का पानी जहां सीढियां चढ़कर मुख्य मार्ग पर आ गया है, वहीं दशाश्वमेध व शीतला घाट पर भी गंगा सीढ़ियां चढ़कर सड़क तक आ गई हैं. वाराणसी में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा. (Video Credit: ETV Bharat) 4000 लोगों को राहत शिविर में शरण: वाराणसी जिला प्रशासन और NDRF टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरत रही है. वाराणसी जिला प्रशासन के मुताबिक, वाराणसी में एक तहसील 26 गांव और 21 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं. इसमें गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा दोनों का असर देखने को मिल रहा है. वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 1000 से ज्यादा परिवारों के लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है. इसमें 2700 से ज्यादा लोग अकेले वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. वर्तमान समय में जिला प्रशासन की तरफ से वाराणसी में 18 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए जो पूरी तरह से एक्टिव हैं. 24 घंटे चल रहा कंट्रोल रूम: जिला प्रशासन में बाढ़ राहत के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम का नंबर पर कोई भी मदद के लिए कॉल कर सकता है. अन्य कोई भी शिकायत और राहत बचाव कार्य के लिए संपर्क कर सकता है. इसके नंबर हैं. 0542-2508550, 2504170 और 9140037137. बीते कुछ सालों में गंगा का जलस्तर ऐसा रहा 1978-73.90 मीटर (हाई लेवल)

1999-71.34 मीटर

2000-70.50 मीटर

2003-72.10 मीटर

2005-70.46 मीटर

2013-72.63 मीटर

2016-72.56 मीटर

2025-71.31 मीटर (अबतक) मिर्जापुर में गंगा में डूबे खेत-खलिहान: मिर्जापुर जिले में गंगा के बाढ़ का पानी तटवर्ती गांवों में पहुंच गया. खेत-खलिहान डूब गए हैं. ग्रामीणों को पलायन करना पड़ रहा है. हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. जिले में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. सदर और चुनार तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. हजारों एकड़ फसल जलमग्न है. कई गांव का संपर्क तक टूट गए हैं.

मिर्जापुर में चारों तरफ पानी ही पानी. (Photo Credit: ETV Bharat) एमसीडी रिपोर्ट के अनुसार रविवार सुबह खतरे के निशान 77.724 मीटर से उपर गंगा का जलस्तर 77.830 मीटर पहुंच गया है. अभी भी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है. सदर तहसील के कोन ब्लाक का मल्लेपुर, हरसिंगपुर, बल्लीपरवा, छानबे ब्लॉक का अकोढ़ी, विरोही, बबुरा, तिलाई मौआर, सुपंथा, थानी पत्ती, अधवार, ऊंचडीह, डटी पत्ती, जोपा, परवा सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं. चुनार तहसील के ढाब इलाके के 12 गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है. सीखड़ ब्लॉक का धन्नूपुर, पसियाही, बिदापुर, धनैता, फुलहा, प्रेमापुर, रामगढ़, गोरैया, लालपुर, खानपुर आदि गांवों में गंगा का पानी पहुंच गया है. चुनार के नगर में भी पानी घुस गया है. जिला प्रशासन के मुताबिक चुनार और सदर तहसील के लगभग 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ से निपटने के लिए सारे इंतजाम हैं. जहां नाव की आवश्यकता है, वहां नाव चल रही है. बाढ़ चौकियां निगरानी कर रही हैं. जो घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें सुरक्षित राहत कैंप पर लाया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अधिकारी भ्रमण कर जानकारी ले रहे हैं. राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है. प्रयागराज में गंगा-यमुना खतरे का निशान पार: प्रयागराज के नैनी में यमुना का जलस्तर 85.54 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 84 मीटर के पार है. फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 85.49 मीटर, छतनाग में 84.81 मीटर और बक्सी स्टेप पर 85.47 मीटर मापा गया है, जो सभी स्थानों पर सामान्य से 76-81 मीटर ऊपर है. हालांकि, सभी बैराजों को फिलहाल सुरक्षित बताया गया है, लेकिन निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. प्रयागराज शहर के 41 मोहल्लों और आसपास के 13 गांवों पर सबसे अधिक बाढ़ का असर है. प्रभावित मोहल्लों में राजापुर देह माफी, असदुल्लापुर, बेली कछार, चांदपुर सलोरी, गोविंदपुर, दरियाबाद, नकौली, नेवादा, म्योराबाद, मेहदौरी आदि प्रमुख हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बदरा, सोनौटी, ढोलबजवा, पुरवा, देहली भगेसर, हथसरा, फाफामऊ, गंगानगर, झरियारी, अमिलिया खुर्द जैसे गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. झूंसी से गारापुर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग जलमग्न हो चुका है, जहां अब नाव ही एकमात्र सहारा बन गई है. लोग नाव से राशन, दूध, दवा और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. इन हालातों में प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 23 नावें तैनात की हैं. NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रयागराज के प्रमुख घाट जैसे दारागंज और रसूलाबाद डूब चुके हैं. घाटों पर स्थित श्मशान स्थल जलमग्न होने के कारण अब लोगों को मजबूरी में सड़कों पर शवदाह करना पड़ रहा है. शास्त्री ब्रिज के नीचे का घाट पूरी तरह पानी में है. इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह ‘शंकर लाल’ अब अपनी अधिकतम क्षमता पर है, जहां लोग नंबर लगाकर इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के सब-इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वह वर्दी में गंगा के जल में खड़े होकर मां गंगा की पूजा करते दिख रहे हैं. प्रशासन ने जिले भर में कुल 95 राहत शिविर संचालित किए हैं. इनमें सदर तहसील में 26, करछना में 20, फुलपुर में 13, मेजा में 11, बारा में 9, हंडिया में 6, सोरांव में 7 और कोरांव में 3 शिविर चलाए जा रहे हैं. इन शिविरों में अभी तक कुल 431 परिवार और 1495 व्यक्ति शरण लिए हुए हैं. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा राहत कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं. बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें, साफ-सफाई कर्मी, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौजूद हैं. जिला आपदा नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सक्रिय है और आमजन से सतर्क रहने की अपील की जा रही है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 0532-2641577, 0532-2641578 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं. बांदा में बाढ़ का जायजा लेते यूपी जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद. (Photo Credit: ETV Bharat) जलशक्ति राज्यमंत्री ने किया दौरा: बांदा जिले में यमुना और केन नदियों में बाढ़ है. जलस्तर तेजी से लगातार बढ़ रहा है. कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित कुछ गांवों का दौरा किया. उन्होंने ग्रामीणों को राहत सामग्री किट भी बांटी. साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं. बांदा के पैलानी क्षेत्र के लगभग डेढ़ दर्जन गांव यमुना और केन नदी में आई बाढ़ की चपेट में हैं. आधा सैकड़ा मजरे भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों के संपर्क मार्गों और रपटों में नदियों का पानी आने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है. नावों के जरिए ही लोग आवागमन कर रहे है. मंत्री रामकेश निषाद ने सिंधनकला, तारा, तगड़ा डेरा समेत कई गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि हमारे जिले की नदियां यमुना और केन में बाढ़ है. और इससे कई गांव प्रभावित हैं. रविवार को मैं हमीरपुर जाऊंगा और वहां यमुना व बेतवा से आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करूंगा. यह भी पढ़ें: यूपी में बाढ़ से हाहाकार: हमीरपुर में हाईवे किनारे तंबू में रह रहे, घरों की छतें बनी सहारा, उन्नाव में फिर बढ़ीं गंगा

वाराणसी/मिर्जापुर/प्रयागराज/बांदा: यूपी में बारिश हो रही बारिश से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं. प्रयागराज में गंगा-यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बांदा में केन, आगर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों का पानी अब सड़कों पर बह रहा है. वाराणसी में शनिवार की रात 12 बजे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 71.26 मीटर से बढ़कर 71.31 मीटर पहुंच गया. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, गंगा के जलस्तर में लगातार तेज वृद्धि हो रही है. मिर्जापुर में गंगा खतरे का निशान पार कर चुकी हैं. खेत-खलिहान डूब गए हैं. सदर और चुनार तहसील के 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. रविवार सुबह इसमें और तेजी देखी गई. वहीं, बांदा में यमुना और केन भी उफनाई हैं. चंबल नदी पहले ही खतरे के बिंदु को पार कर चुकी हैं. NDRF-SDRF और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचा रहा है. वाराणसी में सड़कों पर पहुंचीं गंगा: वाराणसी में खतरे के निशान के बाद 1978 की बाढ़ के उच्चतम बाढ़ बिंदु 73.90 की तरफ गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. शनिवार रात 9 बजे वाराणसी में गंगा सड़कों पर पहुंच चुकी हैं. रात 12 बजे तक पानी और भी बढ़ गया. अस्सी घाट पर गंगा का पानी जहां सीढियां चढ़कर मुख्य मार्ग पर आ गया है, वहीं दशाश्वमेध व शीतला घाट पर भी गंगा सीढ़ियां चढ़कर सड़क तक आ गई हैं. वाराणसी में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा. (Video Credit: ETV Bharat) 4000 लोगों को राहत शिविर में शरण: वाराणसी जिला प्रशासन और NDRF टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरत रही है. वाराणसी जिला प्रशासन के मुताबिक, वाराणसी में एक तहसील 26 गांव और 21 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं. इसमें गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा दोनों का असर देखने को मिल रहा है. वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 1000 से ज्यादा परिवारों के लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है. इसमें 2700 से ज्यादा लोग अकेले वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. वर्तमान समय में जिला प्रशासन की तरफ से वाराणसी में 18 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए जो पूरी तरह से एक्टिव हैं. 24 घंटे चल रहा कंट्रोल रूम: जिला प्रशासन में बाढ़ राहत के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम का नंबर पर कोई भी मदद के लिए कॉल कर सकता है. अन्य कोई भी शिकायत और राहत बचाव कार्य के लिए संपर्क कर सकता है. इसके नंबर हैं. 0542-2508550, 2504170 और 9140037137. बीते कुछ सालों में गंगा का जलस्तर ऐसा रहा 1978-73.90 मीटर (हाई लेवल)

1999-71.34 मीटर

2000-70.50 मीटर

2003-72.10 मीटर

2005-70.46 मीटर

2013-72.63 मीटर

2016-72.56 मीटर

2025-71.31 मीटर (अबतक) मिर्जापुर में गंगा में डूबे खेत-खलिहान: मिर्जापुर जिले में गंगा के बाढ़ का पानी तटवर्ती गांवों में पहुंच गया. खेत-खलिहान डूब गए हैं. ग्रामीणों को पलायन करना पड़ रहा है. हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. जिले में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. सदर और चुनार तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. हजारों एकड़ फसल जलमग्न है. कई गांव का संपर्क तक टूट गए हैं. मिर्जापुर में चारों तरफ पानी ही पानी. (Photo Credit: ETV Bharat) एमसीडी रिपोर्ट के अनुसार रविवार सुबह खतरे के निशान 77.724 मीटर से उपर गंगा का जलस्तर 77.830 मीटर पहुंच गया है. अभी भी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है. सदर तहसील के कोन ब्लाक का मल्लेपुर, हरसिंगपुर, बल्लीपरवा, छानबे ब्लॉक का अकोढ़ी, विरोही, बबुरा, तिलाई मौआर, सुपंथा, थानी पत्ती, अधवार, ऊंचडीह, डटी पत्ती, जोपा, परवा सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं. चुनार तहसील के ढाब इलाके के 12 गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है. सीखड़ ब्लॉक का धन्नूपुर, पसियाही, बिदापुर, धनैता, फुलहा, प्रेमापुर, रामगढ़, गोरैया, लालपुर, खानपुर आदि गांवों में गंगा का पानी पहुंच गया है. चुनार के नगर में भी पानी घुस गया है. जिला प्रशासन के मुताबिक चुनार और सदर तहसील के लगभग 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ से निपटने के लिए सारे इंतजाम हैं. जहां नाव की आवश्यकता है, वहां नाव चल रही है. बाढ़ चौकियां निगरानी कर रही हैं. जो घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें सुरक्षित राहत कैंप पर लाया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अधिकारी भ्रमण कर जानकारी ले रहे हैं. राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है. प्रयागराज में गंगा-यमुना खतरे का निशान पार: प्रयागराज के नैनी में यमुना का जलस्तर 85.54 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 84 मीटर के पार है. फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 85.49 मीटर, छतनाग में 84.81 मीटर और बक्सी स्टेप पर 85.47 मीटर मापा गया है, जो सभी स्थानों पर सामान्य से 76-81 मीटर ऊपर है. हालांकि, सभी बैराजों को फिलहाल सुरक्षित बताया गया है, लेकिन निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. प्रयागराज शहर के 41 मोहल्लों और आसपास के 13 गांवों पर सबसे अधिक बाढ़ का असर है. प्रभावित मोहल्लों में राजापुर देह माफी, असदुल्लापुर, बेली कछार, चांदपुर सलोरी, गोविंदपुर, दरियाबाद, नकौली, नेवादा, म्योराबाद, मेहदौरी आदि प्रमुख हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बदरा, सोनौटी, ढोलबजवा, पुरवा, देहली भगेसर, हथसरा, फाफामऊ, गंगानगर, झरियारी, अमिलिया खुर्द जैसे गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. झूंसी से गारापुर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग जलमग्न हो चुका है, जहां अब नाव ही एकमात्र सहारा बन गई है. लोग नाव से राशन, दूध, दवा और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. इन हालातों में प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 23 नावें तैनात की हैं. NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रयागराज के प्रमुख घाट जैसे दारागंज और रसूलाबाद डूब चुके हैं. घाटों पर स्थित श्मशान स्थल जलमग्न होने के कारण अब लोगों को मजबूरी में सड़कों पर शवदाह करना पड़ रहा है. शास्त्री ब्रिज के नीचे का घाट पूरी तरह पानी में है. इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह ‘शंकर लाल’ अब अपनी अधिकतम क्षमता पर है, जहां लोग नंबर लगाकर इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के सब-इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वह वर्दी में गंगा के जल में खड़े होकर मां गंगा की पूजा करते दिख रहे हैं. प्रशासन ने जिले भर में कुल 95 राहत शिविर संचालित किए हैं. इनमें सदर तहसील में 26, करछना में 20, फुलपुर में 13, मेजा में 11, बारा में 9, हंडिया में 6, सोरांव में 7 और कोरांव में 3 शिविर चलाए जा रहे हैं. इन शिविरों में अभी तक कुल 431 परिवार और 1495 व्यक्ति शरण लिए हुए हैं. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा राहत कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं. बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें, साफ-सफाई कर्मी, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौजूद हैं. जिला आपदा नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सक्रिय है और आमजन से सतर्क रहने की अपील की जा रही है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 0532-2641577, 0532-2641578 या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं. बांदा में बाढ़ का जायजा लेते यूपी जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद. (Photo Credit: ETV Bharat) जलशक्ति राज्यमंत्री ने किया दौरा: बांदा जिले में यमुना और केन नदियों में बाढ़ है. जलस्तर तेजी से लगातार बढ़ रहा है. कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित कुछ गांवों का दौरा किया. उन्होंने ग्रामीणों को राहत सामग्री किट भी बांटी. साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं. बांदा के पैलानी क्षेत्र के लगभग डेढ़ दर्जन गांव यमुना और केन नदी में आई बाढ़ की चपेट में हैं. आधा सैकड़ा मजरे भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों के संपर्क मार्गों और रपटों में नदियों का पानी आने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है. नावों के जरिए ही लोग आवागमन कर रहे है. मंत्री रामकेश निषाद ने सिंधनकला, तारा, तगड़ा डेरा समेत कई गांवों में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि हमारे जिले की नदियां यमुना और केन में बाढ़ है. और इससे कई गांव प्रभावित हैं. रविवार को मैं हमीरपुर जाऊंगा और वहां यमुना व बेतवा से आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करूंगा. यह भी पढ़ें: यूपी में बाढ़ से हाहाकार: हमीरपुर में हाईवे किनारे तंबू में रह रहे, घरों की छतें बनी सहारा, उन्नाव में फिर बढ़ीं गंगा

Last Updated : August 3, 2025 at 11:31 AM IST