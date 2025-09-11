ETV Bharat / state

कानपुर में गंगा नदी उफान पर, 10 से अधिक गांव जलमग्न; तंबू में रहने को मजबूर ग्रामीण, बोले- 'दो दिन बाद मिला खाना'

भगवानदीनपुरवा, हिंदूपुर, गिल्लीपुरवा, डल्लापुरवा समेत अन्य गांव जलमग्न.

कानपुर में गंगा नदी उफान पर
कानपुर में गंगा नदी उफान पर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 7:04 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:52 PM IST

कानपुर : शहर में पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था. दो दिनों पहले अचानक गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक बसे 10 से अधिक गांवों में पहुंच गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि मां गंगा का यह रूप 15 वर्षों बाद देखने को मिला है.

गंगा का पानी गंगा बैराज से बिठूर जाने वाले मार्ग के नीचे बसे गांवों भगवानदीनपुरवा, हिंदूपुर, गिल्लीपुरवा, डल्लापुरवा समेत अन्य गांवों तक पहुंच गया है. अपनी जान बचाने के लिए हजारों ग्रामीण गंगा बैराज मार्ग पर तबू में रह रहे हैं. ग्रामीणों की आजीविका में अहम भूमिका निभाने वाले पशु भी उनके साथ हैं. तमाम संस्थाओं की ओर से राहत शिविर लगाये गये हैं.

कानपुर में गंगा नदी उफान पर (Video credit: ETV Bharat)

ईटीवी भारत संवाददाता ने गंगा बैराज के मुख्य मार्ग पर बैठे इन ग्रामीणों से बात की. भगवानदीन पुरवा निवासी रमेश ने कहा कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही. बस हम जैसे-तैसे अपना दिन काट रहे हैं. इसी तरह गिल्लीपुरवा निवासी प्रकाश ने कहा कि कमर के ऊपर तक गांवों में पानी भरा है, आप खुद नजारा देख लो. हर तरफ बस पानी ही पानी है.

सिंचाई विभाग के एक्सईएन के मुताबिक...
- गंगा का जलस्तर अपस्ट्रीम पर : 115 मीटर
- गंगा का जलस्तर डाउनस्ट्रीम पर : 114.500 मीटर
- नरौरा से कुल पानी छोड़ा गया : 86603 क्यूसेक
- हरिद्वार से कुल पानी छोड़ा गया : 80109 क्यूसेक
- शुक्लागंज पर गंगा का जलस्तर: 113.230 मीटर

भगवानदीनपुरवा निवासी रूप लाल ने कहा कि दो दिनों तक बिना खाना खाए रहना पड़ा है, यहां बहुत बुरा हाल है. इन सबसे कुछ दूरी पर बैठीं दुर्गापुरवा निवासी शांति ने कहा कि क्या बताएं ये दिन देखने पड़ रहे हैं. हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं. यहीं दिन होता है और यहीं रात.

गंगा बैराज पर 115 मीटर तक आया जलस्तर : सिंचाई विभाग के कर्मी ने बताया कि अपस्ट्रीम पर जलस्तर 115 मीटर तक पहुंच चुका है. यह स्थिति इससे पहले साल 2010 में हुई थी. उन्होंने कहा कि गंगा बैराज के आस-पास सभी गांव पानी में डूब चुके हैं और गांवों के अंदर त्राहिमाम जैसी स्थिति है. वहीं, शुक्लागंज पर गंगा के लिए खतरे का निशान 113 मीटर पर है, जबकि मौजूदा समय में जलस्तर 23 सेंमी. ऊपर है.

बाढ़ पीड़ितों के लिए गंगा बैराज मार्ग पर डॉक्टरों, पशुपालन विभाग व प्रशासनिक अफसरों की टीम तैनात है. अगर कहीं कमियां सामने आई हैं तो जो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सभी ग्रामीणों से लगातार अफसर संपर्क कर रहे हैं.
जितेंद्र प्रताप सिंह, डीएम कानपुर

यह भी पढ़ें : यूपी में बाढ़; आगरा में फिर बाढ़ का खतरा, फर्रुखाबाद में 162 गांव बाढ़ की चपेट में, अलीगढ़ में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

