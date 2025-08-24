पटना: गंगा पथ को दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल से जोड़ दिया गया है. जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जाना और आसान हो जाएगा. अब गंगा पथ से उत्तर बिहार जाने के लिए तीन-तीन कनेक्टिविटी हो गई हैं. जीपी सेतु और गांधी सेतु पुल के बाद कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल भी जुड़ गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण: शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण भी कर दिया है. मुख्यमंत्री के लोकार्पण के बाद अब आवागमन शुरू हो गया है. गंगा पथ और बिदुपुर कच्ची दरगाह संपर्क पथ के निर्माण पर 44 करोड़ की राशि खर्च हुई है.

6 जून को शुरू हुआ था सिक्स लेन कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल: गौरतलब है कि कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल परियोजना का पटना अप रैंप एक संपर्क पथ के रूप में निर्मित है, जो जेपी गंगा पथ के अंतिम बिंदु दीदारगंज से प्रारंभ होकर नवनिर्मित 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज तक जाता है.

44 करोड़ है लागत राशि: इस संपर्क पथ के माध्यम से पटना शहर की तरफ से जेपी गंगा पथ होते हुए वाहनों का आवागमन सीधे नवनिर्मित 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज तक होगा. इससे शहर के अंदर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी. इसकी लागत राशि लगभग 44 करोड़ रुपए है.

अप रैंप पर आवागमन शुरू: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन न्यू गंगा ब्रिज के पटना-राघोपुर खंड के उद्घाटन के समय इस अप-रैंप को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया था. अब इस अप रैंप का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है.

CM नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा पथ: गंगा पथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. दीघा से दीदारगंज तक इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है और अब इसका विस्तार बख्तियारपुर से आरा तक करने की तैयारी है. डीपीआर पर भी काम हो रहा है. ऐसे में गंगा किनारे लोगों को फर्राटेदार आवास भवन की सुविधा मिलेगी.

उत्तर बिहार जाना आसान: साथ ही उत्तर बिहार जाना आसान हो जाएगा और लोगों को शहर में प्रवेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे शहर के लोगों को भी राहत मिलेगी. गंगा पथ पर 5000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है और आने वाले समय में इससे कहीं अधिक राशि इसके विस्तार पर खर्च करने की तैयारी सरकार की है.

बख्तियारपुर और ताजपुर पुल भी जुड़ेंगे: गंगा पथ से बख्तियारपुर और ताजपुर पुल को भी जोड़ा जाएगा. जिसका निर्माण अभी चल रहा है. ऐसे में गंगा नदी पर बने पुलों को गंगा पथ से जोड़ने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी लगातार कम हो रही है.

