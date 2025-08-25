लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों प्रयागराज और मेरठ के बीच की दूरी अब कुछ ही घंटों में तय होगी. उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य 92 फीसदी पूरा हो चुका है. यूपीडा के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद प्रयागराज से मेरठ की दूरी महज साढ़े पांच घंटे में पूरी की जा सकेगी. वहीं, लखनऊ से मेरठ की यात्रा केवल पांच घंटे में संभव होगी. यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास को भी नई गति देगा.

मेरठ से प्रयागराज की दूरी 594 किमीः यूपीडा के एसीईओ हरि प्रसाद शाही ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग 92 फीसदी तक पूरा किया जा चुका है. कुछ स्ट्रक्चर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश काम पूरा हो गया है. दिसंबर में प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू करने की योजना है. उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक फैला है. यह 12 जिलों को जोड़ता है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं. यह एक्सप्रेसवे छह लेन का है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है. इस परियोजना की लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपये है. यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा.

12 जिलों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे. (UP Government)

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से होगा लिंकः हरि प्रसाद शाही ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे सीधे लखनऊ से नहीं जुड़ रहा है. इसे उन्नाव और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से लिंक किया जा रहा है. इस वजह से लखनऊ से मेरठ की यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय लगेगा. फिर भी यह यात्रा पहले की तुलना में काफी तेज होगी. इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. जैसे कि विश्राम स्थल, भोजनालय और पेट्रोल पंप. इसके अलावा, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है.

594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे. (UP Government)

ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगेः उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगी. इन चार्जिंग स्टेशनों को रणनीतिक स्थानों पर लगाया जाएगा, ताकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान अपने वाहनों को चार्ज करने में कोई असुविधा न हो. यह उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

गंगा नदी के किनारे बन रहा एक्सप्रेसवेः यूपीडा के एसीईओ हरी प्रसाद शाही ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के लिए हजारों मजदूर और इंजीनियर दिन-रात काम कर रहे हैं. परियोजना के तहत कई बड़े पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं, जो यातायात को और सुगम बनाएंगे. यह एक्सप्रेसवे गंगा नदी के किनारे-किनारे बनाया गया है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी यात्रियों को आकर्षित करेगी. इस परियोजना से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी.

दिसंबर 2025 में एक्सप्रेस शुरू होने की उम्मीदः सीईओ ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. दिसंबर 2025 तक इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. गंगा एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश की सड़क व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरेगा. यह परियोजना उत्तर प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाएगी और यात्रियों के लिए एक आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी.

