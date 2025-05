ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में डेटिंग ऐप से फंसाकर पैसे लूटने वाले गैंग का फर्दाफाश, चार गिरफ्तार - GANG EXPOSED IN NOIDA

लोगों को फंसाकर पैसे लूटने वाले गैंग का फर्दाफाश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 19, 2025 at 6:40 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:12 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा की कोतवाली दादरी पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फंसाकर रुपये ऐंठने का काम करता था. पुलिस ने सोमवार को गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर के उनके कब्जे से अवैध तमंचा, चाकू और घटना से संबंधित फोन बरामद किया है. आरोपियों की पहचान दक्ष उर्फ कप्तान, भूपेंद्र उर्फ भूप्पी, जय राघव और हनी गैंग के सदस्य हैं. एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि बीते 17 अप्रैल को एक व्यक्ति को स्टेलर जिमखाना सोसायटी नॉलेज पार्क के पास से कार में बैठाकर, हथियार की नोंक उसके फोन से 79 हजार रुपये दादरी में स्थित दुकान के बार कोड पर ट्रांसफर करवाए गए थे. आरोपियों ने उसी पैसे से 64 हजार रुपये का फोन खरीदा और बाकि 15 हजार रुपये नकद ले लिए थे. इसके अलावा पीड़ित से 24,500 रुपये कैफे के बार कोड पर ट्रांसफर कराए गए थे, जिसे बाद में कैफे से नकद ले लिया गया था. एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार (ETV Bharat) इन आरोपियों को जीटी रोड से चिटहैरा शमसान को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया. इन्होंने कुछ दिन पहले ही हापुड़ में भी एक ऐसे ही एक व्यक्ति को बुलाकर उससे 25,000 रुपये और सोने की चेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया था. गैंग ने इस प्रकार की अन्य घटनाएं भी की हैं. पुलिस उन वारदातों को लेकर जानकारी जुटा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

Last Updated : May 19, 2025 at 7:12 PM IST