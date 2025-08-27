ETV Bharat / state

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ज्वैलर्स से 25 लाख की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पंजाब से तीन गिरफ्तार - MONEY EXTORTION GANG ARRESTED

पुलिस ने मामले में पंजाब के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 21 से 23 साल के बीच बताई जा रही है.

MONEY EXTORTION GANG ARRESTED
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार (SOURCE: ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2025 at 6:49 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 7:07 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में नामी ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने पंजाब से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर गिरी ज्वेलर्स के मालिक से 25 लाख रुपये की वसूली करने का आरोप है.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया के मुताबिक, 12 अगस्त को कल्याणपुरी थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि गिरी ज्वैलर्स के डायरेक्टर को अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर 25 लाख रुपये की मांग की गई और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई.

money extortion GANG ARRESTED
रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश (SOURCE: ETV BHARAT)

मामला गंभीर था लिहाजा तत्काल थाना कल्याणपुरी थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर दो विशेष टीमें बनाई गईं. एक टीम स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक की देखरेख में काम कर रही थी जबकि दूसरी टीम थाना कल्याणपुरी के एसएचओ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में जुटी रही. दोनों टीमों ने तकनीकी निगरानी सीसीटीवी फुटेज और इंसानी खुफिया नेटवर्क की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की.

लगातार जांच के बाद पुलिस को पता चला कि धमकी देने के पीछे पंजाब के तीन युवक शामिल हैं. जिनकी पहचान रोहित भुल्लर उम्र 23 वर्ष निवासी जिला तरनतारन, अर्शदीप सिंह उर्फ करण उम्र 21 वर्ष निवासी बटाला गुरदासपुर और गुरजिंदर सिंह उर्फ गगन उम्र 21 वर्ष निवासी हरुवाल गुरदासपुर के रूप में हुई.

money extortion GANG ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (SOURCE: ETV BHARAT)

पुलिस टीमों ने पंजाब में कई जगह छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से वह मोबाइल और व्हाट्सऐप अकाउंट भी बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया गया था. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे शेरू नाम के एक व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे थे. शेरू पंजाब का रहने वाला है और इन दिनों बहरीन में रह रहा है.

अर्शदीप ने बताया कि उसने गगन से इंस्टाग्राम पर संपर्क किया था और उसे आसानी से पैसा कमाने के लालच में साथ जोड़ लिया. गगन पहले भी तीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

तीनों ने मिलकर ज्वैलर्स से रंगदारी मांगने की साजिश रची
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई संगठित अपराध और रंगदारी गिरोहों पर करारा प्रहार है और आगे की जांच जारी है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.

