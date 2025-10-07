ETV Bharat / state

ललितपुर में चलती कार में छात्रा के साथ गैंगरेप; दो युवकों के खिलाफ केस, पुलिस कर रही तलाश

ललितपुर : स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर घर लौट रही छात्रा के साथ दो युवकों ने चलती कार में गैंगरेप किया. छात्रा इनमें से एक युवक को पहले से जानती थी. इसलिए भरोसा कर वह कार में बैठ गई थी. पुलिस ने तहरीर मिलने पर आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है.

गैंगरेप की यह घटना 4 अक्टूबर की है. जखोरा इलाके की छात्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वह स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने तालबेहट गई थी. दिन में करीब 2 बजे घर लौटते समय आरोपी नितिन ठाकुर ने कार में लिफ्ट दी. बताया है कि नितिन ठाकुर को वह करीब ढाई महीने से जानती है. इसलिए भरोसा कर वह कार में बैठ गई. उस समय नितिन का दोस्त गाड़ी चला रहा था. नितिन पीछे वाली सीट पर बैठा था.

कार में चाकू दिखाकर पहले नितिन ने बलात्कार किया. इसके बाद उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया. बेतवा नदी के आगे बबीना से पहले कट मुड़कर वापस ललितपुर की तरफ आए और शाम करीब 6:50 पर सोरई रोड के सामने मन्दिर के पास छोड़ दिया. साथ ही चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद आरोपी युवक चले गए.