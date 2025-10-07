ललितपुर में चलती कार में छात्रा के साथ गैंगरेप; दो युवकों के खिलाफ केस, पुलिस कर रही तलाश
आरोपी दोनों युवक फरार, लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया था कार में. चाकू दिखाकर धमकाया.
ललितपुर : स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर घर लौट रही छात्रा के साथ दो युवकों ने चलती कार में गैंगरेप किया. छात्रा इनमें से एक युवक को पहले से जानती थी. इसलिए भरोसा कर वह कार में बैठ गई थी. पुलिस ने तहरीर मिलने पर आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है.
गैंगरेप की यह घटना 4 अक्टूबर की है. जखोरा इलाके की छात्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वह स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने तालबेहट गई थी. दिन में करीब 2 बजे घर लौटते समय आरोपी नितिन ठाकुर ने कार में लिफ्ट दी. बताया है कि नितिन ठाकुर को वह करीब ढाई महीने से जानती है. इसलिए भरोसा कर वह कार में बैठ गई. उस समय नितिन का दोस्त गाड़ी चला रहा था. नितिन पीछे वाली सीट पर बैठा था.
कार में चाकू दिखाकर पहले नितिन ने बलात्कार किया. इसके बाद उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया. बेतवा नदी के आगे बबीना से पहले कट मुड़कर वापस ललितपुर की तरफ आए और शाम करीब 6:50 पर सोरई रोड के सामने मन्दिर के पास छोड़ दिया. साथ ही चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद आरोपी युवक चले गए.
छात्रा घर लौटी और परिजनों को इसकी जानकारी दी. तब जाकर घरवाले पुलिस के पास पहुंचे. छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह नितिन के दोस्त को नहीं जानती. थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर दो युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है.
