ETV Bharat / state

आगरा में किशोरी के साथ गैंगरेप: 18 घंटे में खुलासा, 22 दिन में चार्जशीट फिर 16 माह में फैसला, आरोपी को 20 साल का कारावास - AGRA NEWS

गैंगरेप में सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 11, 2025 at 8:57 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 10:29 AM IST 3 Min Read

आगरा: आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने सिकंदरा थाना क्षेत्र में 16 माह पहले एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी को दोषी पाया. कोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में दूसरे आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक आरोपित किशोर है. जिसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है. 16 मार्च 2024 मामला : बता दें कि मामला 16 मार्च 2024 का है. सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी की मोहल्ले के लड़के योगेश से दोस्ती थी. दोनों करीब एक माह से मोबाइल पर बात करते थे. किशोरी ने सिकंदरा थाना पुलिस को बताया कि योगेश ने पहले भी उसे दो से तीन बार मिलने बुलाया और दुष्कर्म किया. 16 मार्च 2024 की शाम योगेश ने मोबाइल पर कॉल करके घुमाने की बात कहकर बुलाया. आरोपी बाइक पर बैठाकर मुझे गांव कैलाश के पास यमुना किनारे जंगल में ले गया. जहां पर सुनसान जगह पर योगेश ने बिना मेरी मर्जी के गलत काम किया. इसके बाद आरोपी योगेश ने अपने अरविंद और एक अन्य को बुला लिया. दोनों ने भी डराकर मेरे साथ गैंगरेप किया. धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे. किशोर ने बताया कि इसके बाद आरोपी मुझे जंगल में छोड़कर भाग गए. मैं बमुश्किल घर पहुंची तो आरोपियों की करतूत अपनी मां को बताई. पुलिस ने 17 मार्च को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके किशोरी का मेडिकल कराया. मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके बयान कराए. इस पर पुलिस ने आरोपी योगेश समेत उसके दोस्तों के खिलाफ आठ अप्रैल 24 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. 18 घंटे में खुलासा, 22 दिन में चार्जशीट: नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना पर पुलिस ने गंभीरता और सतर्कता दिखाई. सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने जांच में छह पुलिस टीमें लगाईं. पुलिस ने 18 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को पहचान करके दबोच लिया. इसके बाद पुलिस ने 22 दिन में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की. जिस पर 16 माह में भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है. पीड़िता की गवाही रही अहम: विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि इस मामले में पीड़िता, उसकी मां, डॉक्टर, विवेचक समेत अन्य गवाह कोर्ट में पेश किए. जिसमें पीड़िता की गवाही अहम रही. इस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई. पीड़िता और उसकी मां ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हिम्मत दिखाई. जिससे ही आरोपी को सजा हुई है. यह भी पढ़ें: यूपी के 20 जिलों को आज तरबतर करेगा मानसून; बांदा, चित्रकूट और झांसी समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Last Updated : July 11, 2025 at 10:29 AM IST