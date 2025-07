ETV Bharat / state

बलिया में 12 साल की बच्ची की लाश मिली; परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया, 4 पर केस दर्ज - BALLIA NEWS

परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 6, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 7:40 AM IST 3 Min Read

बलिया: जिले में 12 साल की दलित बच्ची का शव संदिग्ध हालात में मिला है. इस मामले में मृत नाबालिग के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज कराया है. परिजनों का साफ कहना है, कि दबंगों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. घटना बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में एक गांव की है. जानकारी के मुताबिक, मृत दलित बच्ची के पिता ने चार आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर बताया कि चारों आरोपियों में से एक आरोपी ने पिछले साल मेरी बहू के साथ छेड़छाड़ की थी. उस मामले में भी हमने पुलिस केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. छेड़छाड़ के मामले में हमारी बेटी चश्मदीद गवाह थी, जिसकी वजह से आरोपी लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे. परिजनों का आरोप है, कि उन आरोपियों ने ही हमारी बेटी को घर पर अकेला पाकर गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी. आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया: अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली थी, कि एक बच्ची का संदिग्ध हालात में शव मिला है. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक बच्ची के परिजनों की तहरीर मिली है, जिसके आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामला और साफ हो जाएगा.

बलिया: जिले में 12 साल की दलित बच्ची का शव संदिग्ध हालात में मिला है. इस मामले में मृत नाबालिग के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज कराया है. परिजनों का साफ कहना है, कि दबंगों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. घटना बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में एक गांव की है. जानकारी के मुताबिक, मृत दलित बच्ची के पिता ने चार आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर बताया कि चारों आरोपियों में से एक आरोपी ने पिछले साल मेरी बहू के साथ छेड़छाड़ की थी. उस मामले में भी हमने पुलिस केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. छेड़छाड़ के मामले में हमारी बेटी चश्मदीद गवाह थी, जिसकी वजह से आरोपी लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे. परिजनों का आरोप है, कि उन आरोपियों ने ही हमारी बेटी को घर पर अकेला पाकर गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी. आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया: अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली थी, कि एक बच्ची का संदिग्ध हालात में शव मिला है. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक बच्ची के परिजनों की तहरीर मिली है, जिसके आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामला और साफ हो जाएगा. सपा विधायक ने सरकार को घेरा: इस मामले पर सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा के मृतक बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. परिजनों ने पिछली घटना की भी रिपोर्ट की थी, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. सपा विधायक ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं. भीम आर्मी ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की: घटना की सूचना मिलने पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के साथ सैकड़ो समर्थक मृत बच्ची के घर पहुंचे. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है. भीम आर्मी ने उच्चाधिकारियों को भी फोन करके सख्त कार्रवाई की मांग की है. कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी परिवार की सुरक्षा के लिए एक होमगार्ड तक तैनात नहीं किया गया है. यह भी पढ़ें: मोहर्रम के चलते राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट, भदरी किले के बाहर फोर्स तैनात

Last Updated : July 6, 2025 at 7:40 AM IST