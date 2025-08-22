ETV Bharat / state

हरियाणा में डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाली ठगी गैंग का पर्दाफाश, 2 फर्जी एजेंट गिरफ्तार - FAKE AGENT ARRESTED

हरियाणा में डंकी रूट से अमेरिका भेजने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 फर्जी एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

FAKE AGENT ARRESTED
पंचकूला में फर्जी एजेंट गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 11:35 PM IST

3 Min Read

पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस की एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

45 लाख रूपये से विदेश का झांसा:

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता श्याम लाल ने बताया कि उसके बेटे मंदीप को विदेश भेजने के नाम पर आरोपी कुलदीप सिंह व उसके साथियों ने 45 लाख रुपये खर्च का हवाला दिया था. इस पर पीड़ित परिवार ने रिश्तेदारों से उधार लेकर और अपने गहने बेचकर नकदी का इंतजाम कर आरोपियों को दी. लेकिन आरोपियों ने और अधिक पैसे लेने के चक्कर में, अमेरिका जाने वाले शिकायतकर्ता के बेटे मंदीप को जान से मारने की धमकी दी. आरोपी परिवार द्वारा मंदीप के हालात पूछने पर उन्हें बार-बार झूठे बहाने बनाकर टाल-मटोल भी करते रहे.

मंदीप को अन्य देशों में घुमाया:

पुलिस जांच में पता लगा कि आरोपी कुलदीप सिंह ने किसी प्रकार का लाइसेंस या परमिट नहीं लिया हुआ था. अगस्त 2023 में उसने मंदीप को अमेरिका भेजने के बहाने पहले वियतनाम, फिर सल्वाडोर, थाईलैंड, लाओस होते हुए दुबई, चीन, सुरिनाम और मेक्सिको तक घुमाया. मेक्सिको में अधिक पैसे वसूलने के लिए मंदीप को बंधक बनाकर उससे मारपीट भी की गई.

पुलिस टीम के हत्थे चढ़ा आरोपी:

एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट इंचार्ज तेजिन्द्र पाल सिंह की टीम ने 16 अगस्त 2025 को आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, निवासी गांव टोडा जिला पंचकूला (वर्तमान में प्रीतनगर, सेक्टर-11 डेराबस्सी, जिला मोहाली) को गिरफ्तार किया. फिर उसे 17 अगस्त को कोर्ट में पेश कर उसका छह दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया. पुलिस पूछताछ में उसके नेटवर्क बारे में अहम खुलासे हुए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में सह-आरोपी लुधियाना निवासी लखविन्द्र सिंह को माछीवाड़ा स्थित शहर बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया. आरोपी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश कर उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया. दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक लाख रुपये बरामद किए गए.

पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश:

डीसीपी ने बताया कि रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही है, जिनसे ठगी गई रकम बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- अमेरिका में सड़क हादसे में करनाल के युवक की मौत, 35 लाख खर्च कर डोंकी रूट से गया था

पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस की एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

45 लाख रूपये से विदेश का झांसा:

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता श्याम लाल ने बताया कि उसके बेटे मंदीप को विदेश भेजने के नाम पर आरोपी कुलदीप सिंह व उसके साथियों ने 45 लाख रुपये खर्च का हवाला दिया था. इस पर पीड़ित परिवार ने रिश्तेदारों से उधार लेकर और अपने गहने बेचकर नकदी का इंतजाम कर आरोपियों को दी. लेकिन आरोपियों ने और अधिक पैसे लेने के चक्कर में, अमेरिका जाने वाले शिकायतकर्ता के बेटे मंदीप को जान से मारने की धमकी दी. आरोपी परिवार द्वारा मंदीप के हालात पूछने पर उन्हें बार-बार झूठे बहाने बनाकर टाल-मटोल भी करते रहे.

मंदीप को अन्य देशों में घुमाया:

पुलिस जांच में पता लगा कि आरोपी कुलदीप सिंह ने किसी प्रकार का लाइसेंस या परमिट नहीं लिया हुआ था. अगस्त 2023 में उसने मंदीप को अमेरिका भेजने के बहाने पहले वियतनाम, फिर सल्वाडोर, थाईलैंड, लाओस होते हुए दुबई, चीन, सुरिनाम और मेक्सिको तक घुमाया. मेक्सिको में अधिक पैसे वसूलने के लिए मंदीप को बंधक बनाकर उससे मारपीट भी की गई.

पुलिस टीम के हत्थे चढ़ा आरोपी:

एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट इंचार्ज तेजिन्द्र पाल सिंह की टीम ने 16 अगस्त 2025 को आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, निवासी गांव टोडा जिला पंचकूला (वर्तमान में प्रीतनगर, सेक्टर-11 डेराबस्सी, जिला मोहाली) को गिरफ्तार किया. फिर उसे 17 अगस्त को कोर्ट में पेश कर उसका छह दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया. पुलिस पूछताछ में उसके नेटवर्क बारे में अहम खुलासे हुए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में सह-आरोपी लुधियाना निवासी लखविन्द्र सिंह को माछीवाड़ा स्थित शहर बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया. आरोपी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश कर उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया. दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक लाख रुपये बरामद किए गए.

पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश:

डीसीपी ने बताया कि रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही है, जिनसे ठगी गई रकम बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- अमेरिका में सड़क हादसे में करनाल के युवक की मौत, 35 लाख खर्च कर डोंकी रूट से गया था

For All Latest Updates

TAGGED:

डंकी रूट वाले फर्जी एजेंट गिरफ्तारडंकी रूट से अमेरिका गमनपंचकूला में फर्जी एजेंट गिरफ्तारFAKE AGENT ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.