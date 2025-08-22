पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस की एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

45 लाख रूपये से विदेश का झांसा:

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता श्याम लाल ने बताया कि उसके बेटे मंदीप को विदेश भेजने के नाम पर आरोपी कुलदीप सिंह व उसके साथियों ने 45 लाख रुपये खर्च का हवाला दिया था. इस पर पीड़ित परिवार ने रिश्तेदारों से उधार लेकर और अपने गहने बेचकर नकदी का इंतजाम कर आरोपियों को दी. लेकिन आरोपियों ने और अधिक पैसे लेने के चक्कर में, अमेरिका जाने वाले शिकायतकर्ता के बेटे मंदीप को जान से मारने की धमकी दी. आरोपी परिवार द्वारा मंदीप के हालात पूछने पर उन्हें बार-बार झूठे बहाने बनाकर टाल-मटोल भी करते रहे.



मंदीप को अन्य देशों में घुमाया:

पुलिस जांच में पता लगा कि आरोपी कुलदीप सिंह ने किसी प्रकार का लाइसेंस या परमिट नहीं लिया हुआ था. अगस्त 2023 में उसने मंदीप को अमेरिका भेजने के बहाने पहले वियतनाम, फिर सल्वाडोर, थाईलैंड, लाओस होते हुए दुबई, चीन, सुरिनाम और मेक्सिको तक घुमाया. मेक्सिको में अधिक पैसे वसूलने के लिए मंदीप को बंधक बनाकर उससे मारपीट भी की गई.



पुलिस टीम के हत्थे चढ़ा आरोपी:

एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट इंचार्ज तेजिन्द्र पाल सिंह की टीम ने 16 अगस्त 2025 को आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, निवासी गांव टोडा जिला पंचकूला (वर्तमान में प्रीतनगर, सेक्टर-11 डेराबस्सी, जिला मोहाली) को गिरफ्तार किया. फिर उसे 17 अगस्त को कोर्ट में पेश कर उसका छह दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया. पुलिस पूछताछ में उसके नेटवर्क बारे में अहम खुलासे हुए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में सह-आरोपी लुधियाना निवासी लखविन्द्र सिंह को माछीवाड़ा स्थित शहर बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया. आरोपी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश कर उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया. दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक लाख रुपये बरामद किए गए.

पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश:

डीसीपी ने बताया कि रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही है, जिनसे ठगी गई रकम बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे.

