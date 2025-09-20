ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी, सभी आरोपी हैं माइनर

पश्चिमी सिंहभूम जिला में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है.

Gang molestation with minor girl in West Singhbhum district
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. इस घटना को चार लड़कों ने मिलकर अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को शिकंजे में ले लिया है.

गुरुवार को नाबालिग लड़का और लड़की (पति-पत्नी) साइकिल से अपने गांव जा रहे थे. इसी बीच दंपती को 4 लड़कों ने घेर लिया और पति के साथ मारपीट करके लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. शुक्रवार की सुबह पहले ग्रामीण स्तर (मुंडा मानकी) पर चर्चा की गयी और उसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया.

पीड़िता के द्वारा थाना में दिए आवेदन में लगाए आरोपों में बताया गया है कि गुरुवार को घटना के दिन शाम को पीड़िता अपने नाबालिग पति के साथ साइकिल से गांव जा रही थी. उसी दौरान पुलिया पर बैठे चारों लड़कों ने पहले उनकी साइिकल रोकी, फिर पति को साइकिल से उतार कर उसकी पिटाई कर दी.

इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीन लिया. इसके बाद उन लड़कों ने जान से मारने की धमकी देकर पति के साथ मारपीट की और पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपितों ने फोन लौटाने के बदले उनसे 10 हजार रुपये की मांग भी की.

पीड़िता ने उन लड़कों को अपनी पहचान और गोत्र बताते हुए छोड़ देने की दुहाई देती रही लेकिन उन्होंने लड़की की एक नहीं सुनी. पीड़िता की बात को अनसुना कर दिया. उसके बाद पीड़ित दंपती किसी तरह घर पहुंचे और परिजनों को आपबीती बताई. शुक्रवार की सुबह परिजनों ने मामला को ग्रामीण स्तर पर रखा, ग्रामीण की बैठक हुई और मामला उठाया गया. जिसके बाद आरोपितों की खोजबीन शुरू की गई. इस दौरान चारों लड़कों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया.

सभी आरोपी हैं नाबालिग

इन लड़कों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाना को घटना की जानकारी दी गई. जिसके बाद सूचना पाकर मंझारी थाना प्रभारी दिलीप साय मांझी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और चारों आरोपितों को शिकंजे में लिया.

थाना प्रभारी दिलीप साय मांझी ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगी और आरोपितों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. थाना प्रभारी ने बताया कि सभी लड़के नाबालिग हैं तो उन्हें शनिवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

TAGGED:

MINOR SUSPECTS DETAINEDWEST SINGHBHUM DISTRICTMOLESTATION WITH MINOR GIRLनाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्मHARASSMENT OF MINOR

