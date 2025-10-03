ETV Bharat / state

लड़की को डांडिया प्रोग्राम के लिए बुलाया, 6 दिन बाद युवती ने कराया एफआईआर! जानें, क्या है मामला

दुमकाः जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्टेज प्रोग्राम करने वाली लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पीड़िता ने हंसडीहा थाना में आवेदन दिया है. युवती को डांडिया प्रोग्राम के लिए बुलाकर तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था. शनिवार को युवती का न्यायालय में बयान दर्ज करावाया जाएगा.

पीड़िता ने आवेदन में बताई आपबीती

पीड़िता द्वारा दिये गए आवेदन में बताया गया है कि वह देवघर में किराए के मकान पर रहती है. वह स्टेज प्रोग्राम कर जीविकोपार्जन करती है. आवेदन में ये घटना 28 सितंबर का बताया गया है. जिसमें सौरभ कुमार नामक एक युवक ने फोन कर हंसडीहा में प्रोग्राम करने की बात की. फिर सौरभ कुमार, राजन राज, पारस राज यादव देवघर आकर सफेद रंग की कार (JH 15 AF 4591) से मेरे रूम पर आये.

इसके बाद लड़की को साथ बैठाकर वो सभी कार में ले गये. हंसडीहा पहुंचने पर डांस करने वाली दूसरी लड़कियों और प्रोग्राम की तैयारी के साथ स्टेज शो के बारे में जानकारी लेनी चाही. इस पर सौरभ ने बताया कि सामने वाले घर में चार लड़की को ठहराया गया है. जब वह वहां पहुंची तो वहां अन्य कोई लड़की नहीं थी. इतने में उसे समझ आ गया कि इन तीनों लड़कों ने धोखा से यहां लाया. इसके बाद रूम में बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके साथ ही उन लड़कों ने अश्लील वीडियो बनाया गया. उन्होंने ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी