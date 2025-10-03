ETV Bharat / state

लड़की को डांडिया प्रोग्राम के लिए बुलाया, 6 दिन बाद युवती ने कराया एफआईआर! जानें, क्या है मामला

डांडिया प्रोग्राम में परफॉर्मेंस लिए युवती को बुलाया और फिर उसके साथ हैवानियत बरती.

Gang molestation of Girl in Dumka in pretext of Dandiya program
हंसडीहा थाना भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2025 at 11:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्टेज प्रोग्राम करने वाली लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पीड़िता ने हंसडीहा थाना में आवेदन दिया है. युवती को डांडिया प्रोग्राम के लिए बुलाकर तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था. शनिवार को युवती का न्यायालय में बयान दर्ज करावाया जाएगा.

पीड़िता ने आवेदन में बताई आपबीती

पीड़िता द्वारा दिये गए आवेदन में बताया गया है कि वह देवघर में किराए के मकान पर रहती है. वह स्टेज प्रोग्राम कर जीविकोपार्जन करती है. आवेदन में ये घटना 28 सितंबर का बताया गया है. जिसमें सौरभ कुमार नामक एक युवक ने फोन कर हंसडीहा में प्रोग्राम करने की बात की. फिर सौरभ कुमार, राजन राज, पारस राज यादव देवघर आकर सफेद रंग की कार (JH 15 AF 4591) से मेरे रूम पर आये.

इसके बाद लड़की को साथ बैठाकर वो सभी कार में ले गये. हंसडीहा पहुंचने पर डांस करने वाली दूसरी लड़कियों और प्रोग्राम की तैयारी के साथ स्टेज शो के बारे में जानकारी लेनी चाही. इस पर सौरभ ने बताया कि सामने वाले घर में चार लड़की को ठहराया गया है. जब वह वहां पहुंची तो वहां अन्य कोई लड़की नहीं थी. इतने में उसे समझ आ गया कि इन तीनों लड़कों ने धोखा से यहां लाया. इसके बाद रूम में बंद कर दिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके साथ ही उन लड़कों ने अश्लील वीडियो बनाया गया. उन्होंने ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन मिलने के साथ कांड संख्या 81/2025 सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही तीन युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. वहीं लड़की का मेडिकल के लिए ले जाया गया है जबकि शनिवार को बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में ले जाया जाएगा.

इसे भी पढे़ं- दूर का रिश्तेदार ही निकला विधायक प्रतिनिधि की पत्नी का हत्यारा! जंगल में दुष्कर्म के बाद महिला की कर दी थी हत्या

इसे भी पढे़ं- नाबालिग लड़की से हैवानियत, ग्रामीणों ने कुकर्मी को किया पुलिस के हवाले

इसे भी पढे़ं- नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत, पुलिस के शिकंजे में सभी चार आरोपी

For All Latest Updates

TAGGED:

लड़की से सामूहिक दुष्कर्मGANG MOLESTATION OF GIRLCRIME NEWS DUMKAGIRL OFFENSIVE VIDEOCASE OF MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.